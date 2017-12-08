На Ленинградской АЭС-2 начали загрузку топлива в реактор нового блока №1

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Загрузка ядерного топлива в реактор нового энергоблока №1 начата в пятницу на Ленинградской АЭС-2, сообщил департамент информации и общественных связей концерна "Росэнергоатом".

"Восьмого декабря 2017 года в 10.33 (мск) специалисты эксплуатационных служб ЛАЭС успешно загрузили в активную зону реактора первую из 163-х тепловыделяющих сборок (ТВС) со свежим ядерным топливом", — говорится в сообщении.

Тем самым начат этап физического пуска энергоблока. В программу этого этапа входят загрузка ядерного топлива, начало управляемой ядерной реакции и вывод реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности с проведением всех необходимых измерений. В процессе физического пуска определяются характеристики, необходимые для эксплуатации реактора.

За этапом физического пуска следует этап энергетического пуска, на котором начинается выдача новым атомным блоком электроэнергии в сеть.

Особенность нынешнего события в том, что это первый из атомных энергоблоков нового поколения, которые со временем заместят действующие в России атомные энергоблоки с реакторами РБМК.

Кроме того, это уже второе такое событие на текущей неделе — в среду на самой южной в России Ростовской АЭС также начался этап физического пуска нового энергоблока №4. Впервые в истории современной России в течение одной недели начались физпуски сразу двух новейших атомных энергоблоков, отмечает Росэнергоатом.

В составе ЛАЭС-2 будут эксплуатироваться энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Ввод в эксплуатацию первого блока ЛАЭС-2 намечен на 2018 год.

Сегодня Ленинградская АЭС является крупнейшим производителем электроэнергии на северо-западе России. Станция вырабатывает около 50% электроэнергии в регионе. Ввод в эксплуатацию новых блоков ЛАЭС-2 позволит сохранить объем производства электроэнергии в этой части страны.