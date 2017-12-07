Россия готовит третью партию оборудования для новых блоков АЭС "Куданкулам"

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек — РИА Новости. Россия в декабре текущего года отгрузит третью партию оборудования для новых блоков АЭС "Куданкулам" в Индии, сообщил РИА Новости директор по проектам в Индии Группы компаний ASE (входит в состав госкорпорации "Росатом") Владимир Ангелов.
"В настоящее время полномасштабно развернуты работы по закупкам оборудования. Отгрузка первой партии оборудования для энергоблока № 3 АЭС "Куданкулам" прошла еще в первом полугодии 2016 года. На сегодняшний день, состоялось 11 партий контейнерных отгрузок с общим количеством отгруженного оборудования 745 единиц. Две судовые партии совокупным объемом 22 000 м3 покинули порт Санкт-Петербурга осенью этого года. Сейчас готовится третья судовая партия индийскому заказчику объёмом 15 000 м3 для отправки в декабре 2017 года", — заявил Ангелов.
АЭС "Куданкулам" — крупнейший объект российско-индийского экономического сотрудничества. С участием России были построены и пущены первые два энергоблока станции. В конце июня нынешнего года состоялась церемония заливки первого бетона в плиту основания здания реакторного отделения третьего энергоблока АЭС "Куданкулам", знаменующая собой начало строительных работ на площадке сооружения второй очереди (энергоблоки 3 и 4) этой атомной электростанции.
Генеральный подрядчик (в части инжиниринга, поставки оборудования и технического содействия) — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (обе компании входят в группу ASE).
На сегодняшний день в составе группы компаний ASE и в качестве генподрядчика "Атомстройэкспорт" занимается реализацией проектов сооружения в Индии АЭС "Куданкулам" (вторая очередь — два энергоблока), в Иране — АЭС "Бушер-2" (два энергоблока), в Белоруссии (также два энергоблока), в Венгрии — АЭС "Пакш-2" (два энергоблока), в Китае — АЭС "Тяньвань" (вторая очередь — два энергоблока), в Турции — АЭС "Аккую" (четыре энергоблока), в Бангладеш — АЭС "Руппур" (два энергоблока), АЭС "Эль-Дабаа" в Египте (четыре энергоблока) и АЭС "Ханхикиви" в Финляндии (один энергоблок).