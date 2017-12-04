На энергоблоке №2 Белорусской АЭС установили корпус ядерного реактора

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Корпус ядерного реактора установлен на энергоблоке №2 Белорусской АЭС, строящейся с участием России, это один из самых важных этапов в сооружении блока, сообщила в понедельник пресс-служба генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства группы компаний ASE (входит в госкорпорацию "Росатом").

"Второго декабря… корпус реактора второго энергоблока Белорусской АЭС установлен в проектное положение", — говорится в сообщении. Отмечается, что это событие стало отправной точкой для начала монтажа основного оборудования реакторной установки.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.