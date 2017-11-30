Росатом оформил создание совместного с Нидерландами СП по ветроэнергетике

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. АО "НоваВинд" (компания госкорпорации "Росатом", отвечающая за проекты в области ветроэнергетики) и нидерландский производитель ветроэлектрических установок компания Lagerwey подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) Red Wind, которое будет отвечать за маркетинг, продажи, поставки "под ключ" и послепродажную поддержку ветроустановок, сообщила пресс-служба "НоваВинд".

Соглашение подписали в четверг в Амстердаме генеральный директор "НоваВинд" Александр Корчагин и глава Lagerwey Хубом Морелисс. Документ реализует основные мероприятия, намеченные в заключенном в Москве в июне нынешнего года на международном форуме "Атомэкспо-2017" лицензионном соглашении о передаче технологий Lagerwey для организации выпуска в России компонентов ветроэлектроустановок. Соглашение включает в себя обязательства по локализации производства этих компонентов в РФ в объеме более 65%.

Red Wind займется реализацией программы локализации производства. СП будет отвечать за квалификацию поставщиков и контрактацию комплектующих для последующей поставки на производственные площадки АО "НоваВинд" в Волгодонске (Ростовская область). Действующая производственная программа подразумевает поставку совместным предприятием 388 ветроустановок до 2022 года.

Lagerwey обеспечит трансфер технологий производства ветроустановок мощностью 2,5МВт и 4,5МВт российскому партнеру, а также поделится компетенциями в области создания ветропарков. Нидерландская компания окажет содействие Red Wind в обучении персонала, необходимого для производства ВЭУ и эксплуатации ветропарков. Lagerwey также будет поставлять комплектующие на первые 60 ветроустановок.

Проекты по ветроэнергетике "Росатом" рассматривает как одну из своих перспективных неядерных "точек роста". В 2016 году входящее в Росатом АО "ВетроОГК" выиграло конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ВЭС общей мощностью 610 МВт. В июне нынешнего года "ВетроОГК" по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получила право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

Планируемые к строительству мощности составят 43% российского рынка ветрогенерации. Строительство ветропарков намечено на 2019-2022 годы. Для решения этой задачи в ближайшее время предстоит осуществить на предприятиях машиностроительного дивизиона Росатома самую масштабную в России программу локализации производства ветроустановок мегаваттного класса.