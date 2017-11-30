На строящемся блоке №2 Ленинградской АЭС-2 установили корпус реактора

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Корпус ядерного реактора строящегося энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 установлен на штатное место, успешное завершение этой операции дает возможность начать полномасштабные работы по монтажу оборудования реакторной установки, сообщило управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС.

Установка корпуса реактора прошла с использованием технологии "open top", предусматривающей подачу оборудования непосредственно через открытый верх цилиндрической части здания реактора. В 2014 году впервые в современной истории атомной отрасли России аналогичным способом был установлен корпус реактора ВВЭР-1200 энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2. Ранее операции по установке корпуса реактора через открытый верх проводились только на зарубежных атомных станциях, например, АЭС "Хайян" и "Саньмень" в Китае.

Ленинградская АЭС — филиалом концерна "Росэнергоатом". Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС. В составе ЛАЭС-2 будут эксплуатироваться энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Ввод в эксплуатацию первого блока ЛАЭС-2 намечен на 2018 год.