Научный руководитель ВНИИЭФ Соловьев получил орден Александра Невского

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) Вячеслав Соловьев удостоен ордена Александра Невского, награда была вручена ученому на торжественном мероприятии, посвященном его 70-летию.

Поздравить юбиляра в Саров приехали руководители госкорпорации "Росатом", представители многих предприятий и организаций атомной отрасли, министерства обороны, Российской академии наук.

"Указом президента РФ Вячеслав Соловьев награжден орденом Александра Невского. Награду юбиляру на торжественном научно-техническом совете вручил первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" — директор дирекции по ядерному оружейному комплексу Иван Каменских", — сообщила пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. Также Соловьеву вручен один из высших знаков отличия российской атомной отрасли — нагрудный знак "Ефим Славский".

Вячеслав Соловьев работает в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1972 года и прошел путь от сотрудника теоретического отделения до научного руководителя — директора Института теоретической и математической физики. Его научно-техническая деятельность отмечена званием лауреата Государственной премии СССР и премии правительства РФ в области науки и техники, Орденом Дружбы, знаком "Академик Курчатов" I степени, медалью "Адмирал Горшков". Имеет звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации". Является членом научно-технического совета ядерного оружейного комплекса Росатома, председателем НТС РФЯЦ-ВНИИЭФ.

РФЯЦ-ВНИИЭФ — предприятие Росатома, крупнейший в России научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. По мнению специалистов, саровский ядерный центр занимает в истории первое место среди других научных институтов атомной отрасли по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы. Ядерный центр внес определяющий вклад в разработку советского ядерного и термоядерного оружия и в ликвидацию атомной монополии США.

Главная задача РФЯЦ-ВНИИЭФ сегодня — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России. Саровский ядерный центр также активно создает собственные "гражданские" продукты и технологии для разных отраслей отечественной промышленности.