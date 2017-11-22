Академик Трутнев призвал развивать крупные научные центры в интересах ОПК

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Перспективные исследования в интересах российского оборонно-промышленного комплекса надо сосредоточить в крупных отечественных научных центрах, концентрируя в них необходимые интеллектуальные и материальные ресурсы, считает легендарный разработчик основ современного ядерного щита страны, первый заместитель научного руководителя по перспективным исследованиям Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (Саров) академик Юрий Трутнев.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что в России практически исчерпан накопленный в советские времена научный задел для решения оборонных задач.

"То, что важно с точки зрения обороны, надо сосредотачивать в таких институтах, как наш. Я выступаю за то, чтобы в нашем ядерном центре развивать то, что хуже идет в других местах, но что у нас, наоборот, идет успешно и что мы могли бы делать", — сказал Трутнев в интервью РИА Новости.

В качестве примера Трутнев назвал производство суперкомпьютеров, налаженное в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Они используются для решения как для военных, так и гражданских промышленных задач.

"Я считаю, что эти машины по-настоящему должны делать мы, наш институт. Потому что мы в этом заинтересованы в высшей степени. Не в материальной выгоде — продать и деньги положить в карман, а в возможности применять эту технику и знать, что она работает на дело", — сказал Трутнев.

"Для того, чтобы правильно спроектировать заряд, надо сначала его рассчитать. И для этого надо иметь не только соответствующих физиков-теоретиков, но и математиков, и, естественно, вычислительную технику. За это я боролся всю жизнь и борюсь сейчас", — добавил ученый.

Трутнев внес решающий вклад в разработку основ современного российского ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США, позволившего в конечном итоге обеспечить мир.

РФЯЦ-ВНИИЭФ — предприятие госкорпорации "Росатом", крупнейший в России научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Институт внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР. По мнению специалистов, саровский ядерный центр занимает в истории первое место среди других научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.

Главная задача РФЯЦ-ВНИИЭФ сегодня — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России. Саровский ядерный центр также активно создает собственные гражданские продукты и технологии для разных отраслей отечественной промышленности.

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