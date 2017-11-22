Академик Трутнев призвал развивать крупные научные центры в интересах ОПК

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Перспективные исследования в интересах российского оборонно-промышленного комплекса надо сосредоточить в крупных отечественных научных центрах, концентрируя в них необходимые интеллектуальные и материальные ресурсы, считает легендарный разработчик основ современного ядерного щита страны, первый заместитель научного руководителя по перспективным исследованиям Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (Саров) академик Юрий Трутнев.
"То, что важно с точки зрения обороны, надо сосредотачивать в таких институтах, как наш. Я выступаю за то, чтобы в нашем ядерном центре развивать то, что хуже идет в других местах, но что у нас, наоборот, идет успешно и что мы могли бы делать", — сказал Трутнев в интервью РИА Новости.
В качестве примера Трутнев назвал производство суперкомпьютеров, налаженное в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Они используются для решения как для военных, так и гражданских промышленных задач.
"Для того, чтобы правильно спроектировать заряд, надо сначала его рассчитать. И для этого надо иметь не только соответствующих физиков-теоретиков, но и математиков, и, естественно, вычислительную технику. За это я боролся всю жизнь и борюсь сейчас", — добавил ученый.
Трутнев внес решающий вклад в разработку основ современного российского ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США, позволившего в конечном итоге обеспечить мир.
Главная задача РФЯЦ-ВНИИЭФ сегодня — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России. Саровский ядерный центр также активно создает собственные гражданские продукты и технологии для разных отраслей отечественной промышленности.
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