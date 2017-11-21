Росатом в 2017 году вложит в экологические проекты около 23 млрд рублей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в нынешнем году вложит около 23 миллиардов рублей в реализацию экологических проектов в области атомной энергетики, сообщил первый заместитель генерального директора Росатома по развитию и международному бизнесу госкорпорации Кирилл Комаров.

"В этом году мы реализуем в отрасли экологических проектов на общую сумму около 23 миллиардов рублей. Это проекты, которые связаны как с решением текущих задач, так и с решением вопросов (ядерного) наследия", — сказал Комаров во вторник на пленарном заседании международного форума "АтомЭко 2017".

В числе больших достижений Росатома в области охраны окружающей среды в нынешнем году Комаров назвал начало вывоза отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок из Губы Андреева в Мурманской области.

Форум представляет собой международную площадку для обсуждения экологических аспектов атомной отрасли, демонстрации передовых технологий в области обеспечения ядерной, радиационной и экологической безопасности.

Организаторы "АтомЭко 2017" — госкорпорация "Росатом", Ростехнадзор, общественный совет Росатома и общественный совет при Ростехнадзоре, соорганизатор — МАГАТЭ. Мероприятие пройдет при поддержке Минприроды РФ. Генеральный информационный партнер "Атомэко 2017" — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").