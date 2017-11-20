Блок №1 Нововоронежской АЭС-2 вновь включен в сеть после планового ремонта

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2 (по другой классификации — энергоблок №6 Нововоронежской АЭС), первый в мире действующий атомный блок поколения "3+", вновь включен в сеть после первого планового ремонта, сообщило управление информации и общественных связей НВ АЭС.

"Девятнадцатого ноября 2017 года в 00:30 энергоблок №1 НВАЭС-2 был включён в сеть и вышел на 100-процентную мощность после окончания первого за период своей эксплуатации планово-предупредительного ремонта (ППР)", — говорится в сообщении.

ППР — это плановая профилактическая процедура, проводимая на всех энергоблоках атомных станций с целью предупреждения износа оборудования.

Ремонт энергоблока длился 60 суток. За это время специалисты осуществили исследование реакторной установки, сервисные работы на турбогенераторе и паротурбинной установке. Также с участием представителей завода-изготовителя был осуществлен первый плановый ремонт ротора турбогенератора с модернизацией. В условиях атомной станции подобная операция с новой серией роторов выполнялась впервые. В последующем такую процедуру будут производить каждые восемь лет работы, отмечается в сообщении.

Этот атомный энергоблок с самым мощным на сегодняшний день реактором ВВЭР-1200 поколения "3+" был введен в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года. Он является референтным (эталонным) для новых АЭС не только в России, но и за рубежом. Энергоблоки поколения "3+" имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивают очень высокий уровень безопасность при эксплуатации, и полностью соответствуют требованиям МАГАТЭ.

Нынешней осенью энергоблок №1 НВАЭС-2 был удостоен премии старейшего американского журнала "POWER" "Power Awards" за 2017 год в номинации "Лучшие станции" мира, где отмечаются самые инновационные и перспективные проекты, указывающие вектор развития всей отрасли.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным – прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 году, второй – в 1969 году, третий – в 1971 году, четвертый – в 1972 году, пятый – в 1980 году.

Энергоблоки №№ 1, 2 окончательно остановлены в 1984 и 1990 годах соответственно. Энергоблок №3 был остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. На блоке №2 НВАЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы, его пуск запланирован на 2018 год.