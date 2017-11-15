МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Кластеры поставщиков товаров и услуг для российской атомной отрасли будут сформированы на базе территорий опережающего развития в закрытых городах "Росатома", необходимые поправки в федеральное законодательство сейчас прорабатываются, сообщил директор проектного офиса по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли "Атом-ТОР" Фирдус Алиев.

Возможности и преимущества, которые появятся у поставщиков российской атомной отрасли благодаря реализации проектов территорий опережающего развития (ТОР) в закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) "Росатома", обсуждались в среду в Москве на "круглом столе" в рамках международного форума поставщиков "Росатома" "Атомекс-2017".

"В настоящий момент в органах федеральной власти проходит согласование законопроект, предусматривающий изменения в федеральный закон 223-ФЗ о закупках отдельными видами юридических лиц", — сообщил Алиев, выступая на этом мероприятии.

"Согласно предлагаемым правкам, базовые предприятия атомной отрасли (юридические лица с государственным участием) должны будут закупать у резидентов ТОР товары и услуги как у единственных поставщиков без проведения конкурентных торгов. Это даст возможность формировать в ТОР кластеры поставщиков предприятий атомной отрасли и выстраивать с ними долгосрочные взаимоотношения", — отметил Алиев.

В настоящее время в России есть 10 ЗАТО "Росатома": Саров, Озерск, Трехгорный, Снежинск (все — Челябинская область), Железногорск, Зеленогорск (оба — Красноярский край), Лесной, Новоуральск (оба — Свердловская область), Заречный (Пензенская область) и Северск (Томская область). По планам "Росатома", создание в этих городах ТОР будет способствовать их развитию. Для реализации проектов ТОР в атомградах "Росатомом" ранее была создана управляющая компания "Атом-ТОР".

Форум "Атомекс" направлен на привлечение новых поставщиков, повышение качества закупаемого оборудования и услуг в атомной отрасли. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер "Атомекса-2017" — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").