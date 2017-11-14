Росатом поможет "оцифровать" российскую промышленность

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомекс в Москве. 14 ноября 2017

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомекс в Москве. 14 ноября 2017

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" группа компаний ASE и министерство промышленности и торговли РФ во вторник в Москве на международном форуме поставщиков атомной отрасли "Атомекс-2017" подписали соглашение о сотрудничестве по развитию государственной информационной системы российской промышленности.

В рамках соглашения будут прорабатываться методологические и технические вопросы по созданию и наполнению единого каталога продукции РФ, использованию цифровых наработок в области строительства АЭС для предприятий России, совместное привлечение пользователей (промышленных предприятий) в единое информационное пространство и создание основ цифровой экономики.

Соглашение предусматривает организацию совместных мероприятий по созданию единого цифрового пространства для промышленности РФ через совместное развитие и продвижение двух информационных платформ: действующей под эгидой Минпромторга государственной информационной системы "Промышленность" и разработанной группой ASE платформы Multi-D Market.

Форум "Атомекс" направлен на привлечение в атомную отрасль России новых поставщиков, повышение качества закупаемого оборудования и услуг. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").