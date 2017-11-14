В ГД внесли проект, повышающий безопасность использования атомной энергии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на повышение безопасности использования атомной энергии в России, соответствующие документы опубликованы во вторник в электронной базе нижней палаты парламента.

"Проект федерального закона… подготовлен в целях уточнения вопросов правового регулирования экспертизы программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ), используемых при обосновании безопасности объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии, а также вопросов нормативного регулирования безопасности гидротехнических сооружений на объектах использования атомной энергии", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Согласно рекомендациям МАГАТЭ, обязательной функцией органов регулирования безопасности является экспертиза программ для ЭВМ, используемых для расчетного моделирования процессов, влияющих на безопасность ядерных установок. Такая экспертиза направлена на определение возможности применения программ для ЭВМ в заявленных областях и получения значений расчетных параметров с определенной точностью, что связано с обеспечением безопасности объектов использования атомной энергии.

Законопроектом предлагается дополнить статью 26 Федерального закона №170-ФЗ нормами, устанавливающими обязательность экспертизы программ для ЭВМ, определяющими предмет экспертизы, закрепляющими полномочие органа государственного регулирования безопасности по установлению порядка проведения экспертизы программ для ЭВМ.

"Принятие законопроекта будет способствовать реализации "Основ государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации", утвержденной президентом Российской Федерации от 1 марта 2012 г. № Пр-539, в том числе позволит повысить эффективность государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии", — отмечают авторы инициативы.