Росатом вскоре приступит к реализации проекта АЭС "Аккую", заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 13 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 13 ноября 2017

СОЧИ, 13 ноя — РИА Новости. Росатом в ближайшее время должен приступить к практической реализации проекта АЭС "Аккую" в Турции, заявил в понедельник президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Российский лидер подчеркнул, что в расширенном заседании стороны обсудили стратегическое взаимодействие в сфере энергетики.

"Это касается "Турецкого потока", это касается сооружения атомной электростанции "Аккую". В ближайшее время Росатом должен начать практическую стадию реализации проекта", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в планах запустить первый реактор в 2023 году.