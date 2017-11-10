Правительство одобрило проект по безопасности использования атомной энергии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, подготовленный госкорпорацией "Росатом" и направленный на повышение безопасности использования атомной энергии в России.

"Законопроектом предлагается установить обязательность экспертизы программ для ЭВМ, обеспечивающих расчетное моделирование процессов, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии и видов деятельности в области использования атомной энергии, определить предмет такой экспертизы, закрепить полномочие органа государственного регулирования безопасности по установлению порядка проведения экспертизы", — говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Согласно рекомендациям МАГАТЭ обязательной функцией органов регулирования безопасности является экспертиза программ для ЭВМ, используемых для расчетного моделирования процессов, влияющих на безопасность ядерных установок. Такая экспертиза направлена на определение возможности применения программ для ЭВМ в заявленных областях и получения значений расчетных параметров с определенной точностью, что связано с обеспечением безопасности объектов использования атомной энергии.

Законопроектом предлагается дополнить статью 26 Федерального закона №170-ФЗ нормами, устанавливающими обязательность экспертизы программ для ЭВМ, определяющими предмет экспертизы, закрепляющими полномочие органа государственного регулирования безопасности по установлению порядка проведения экспертизы программ для ЭВМ.

Также правительство одобрило законопроект об уточнении полномочий Росатома. Этим документом предлагается наделить наблюдательный совет госкорпорации, ее высший орган управления, полномочиями по утверждению программы деятельности Росатома и исключить соответствующие полномочия правительства. Речь идет о том, чтобы в целях участия Росатома в управлении территориями опережающего социально-экономического развития в "атомных" городах наделить госкорпорацию полномочиями по осуществлению от имени Российской Федерации прав акционера соответствующей управляющей компании.