Росатом представит возможным инвесторам в ОАЭ проекты по ядерной медицине

АБУ-ДАБИ, 30 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" во время предстоящего в ОАЭ road show представит возможным местным инвесторам, среди прочего, свои проекты по применению ядерных технологий для медицины и сельского хозяйства, сообщил в понедельник генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Сами проекты будут представлены непосредственно на road show. Я хотел подчеркнуть лишь два момента. Первое — наши проекты посвящены не только энергетическим направлениям развития атомной отрасли. В них входит целый ряд не энергетических направлений, включая ядерную медицину, опреснений воды, использование ядерных компетенций в развитии сельского хозяйства", — сказал Лихачев на брифинге в рамках международной министерской конференции по мирному атому, проходящей в столице ОАЭ.

"Что касается конкретных инвесторов, у нас нет никаких ограничений для сотрудничества, мы будем рады любым представителям стран региона для организации нашей совместной кооперации", — добавил он.

В сентябре стало известно, что входящее в Росатом АО "Атомэнергопром" (консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) с 31 октября по 3 ноября проведет non deal road show для суверенных фондов в Абу-Даби и Дубае. Компания встретится в ОАЭ с ключевыми локальными инвесторами (суверенными фондами) в рамках подготовительного этапа организации выпуска и размещения ее ценных бумаг. Non deal road show — серия встреч, проводимая компанией с целью презентации себя потенциальным инвесторам.