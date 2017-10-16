На Ростовской АЭС прошел ключевой этап подготовки к пуску нового блока

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ключевой этап подготовки к пуску, так называемая горячая обкатка оборудования реакторной установки, завершен на новом энергоблоке №4 Ростовской АЭС, сообщило в понедельник управление информации и общественных связей станции.

Горячая обкатка представляет собой фактически имитацию работы атомного энергоблока. Эти испытания на проектных параметрах стали завершающими в программе подготовки к загрузке ядерного топлива в реактор. В ходе горячей обкатки специалисты, прежде всего, проверяли работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности.

Отмечается, что предпусковые испытания на энергоблоке выполнены в требуемые сроки и в должном объеме. В конце октября текущего года комиссия Ростехнадзора проведет на Ростовской АЭС предпусковую целевую комплексную проверку энергоблока №4, говорится в сообщении.

"Успешное завершение горячей обкатки и положительное заключение целевой комиссии Ростехнадзора будет означать полную готовность энергоблока №4 Ростовской АЭС к загрузке в реактор тепловыделяющих сборок с ядерным топливом, то есть непосредственно к физическому пуску, который намечен на 2017 год", — отмечается в сообщении.

Ростовская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом", расположена на берегу Цимлянского водохранилища рядом с городом Волгодонском. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года.