Россия предложит построить в Саудовской Аравии центр ядерной науки

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Российские и аравийские атомщики изучат перспективы строительства в Саудовской Аравии по российскому проекту центра ядерной науки и технологий, такая возможность заложена в подписанной сторонами в четверг программе реализации сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.

Документ был подписан в Москве в рамках визита в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Со стороны Саудовской Аравии подписи под документом поставили министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих и руководитель направления по атомной энергетике Научного центра атомной и возобновляемой энергетики имени короля Абдаллы Махер Абдалла Алодан. С российской стороны документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и президент компании "Русатом Оверсиз" (входит в Росатом) Евгений Пакерманов.

Программа подписана в развитие заключенного между двумя странами 18 июня 2015 года межправительственного соглашения о сотрудничестве по мирному атому и предусматривает взаимодействие сразу по нескольким ключевым направлениям, отмечается в сообщении Росатома.

"В соответствии с документом Россия и Саудовская Аравия намерены сотрудничать в области реакторов малой и средней мощности, которые могут использоваться как для выработки энергии, так и для опреснения морской воды. Стороны планируют приступить к совместной работе в сфере подготовки персонала для национальной ядерной программы Саудовской Аравии и развития ядерной инфраструктуры", — отмечается в сообщении.

"Россия и Саудовская Аравия также оценят перспективы сооружения на территории королевства центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна", — говорится в пресс-релизе.