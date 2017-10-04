Росатом завершил отгрузку ядерных реакторов для атомного ледокола "Сибирь"

Церемония спуска на воду атомного ледокола Сибирь на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге

Церемония спуска на воду атомного ледокола Сибирь на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш" завершил изготовление и отправил в Санкт-Петербург на Балтийский завод второй ядерный реактор силовой установки для строящегося самого мощного в мире серийного атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 "Сибирь", сообщила пресс-служба "Атомэнергомаша".

Спуск на воду корпуса "Сибири" состоялся 22 сентября, теперь атомоход будет достраиваться уже на воде.

В состав силовой установки РИТМ-200, которая будет использоваться на атомных ледоколах проекта 22220, входят два ядерных реактора тепловой мощностью по 175 МВт каждый.

РИТМ-200 — это новое поколение реакторных установок, для них были разработаны новые технологии и инструменты, не применявшиеся ранее не только в России, но и в мире.

Реакторная установка РИТМ-200 имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, что в результате обеспечивает улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости, ледопроходимости, а также двойную осадку судов, что позволит им вести работу как в морской акватории, так и на малых глубинах сибирских рек.

Универсальные двухосадочные атомные ледоколы ЛК-60Я проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Срок сдачи атомохода "Сибирь" в эксплуатацию — ноябрь 2020 года.