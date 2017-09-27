Испытания подтвердили характеристики российского атомного суперледокола

Церемония спуска на воду атомного ледокола Сибирь на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге

Церемония спуска на воду атомного ледокола Сибирь на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Испытания модели российского атомного ледокола-лидера показали, что он соответствует проектным характеристикам, сообщил генеральный директор предприятия госкорпорации Росатом ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) Вячеслав Рукша.

"Хотел бы напомнить, что были проведены (модельные) ледовые испытания проекта, и они действительно показали, что в двухметровых льдах ледокол движется со скоростью 10-12 узлов и делает канал шириной 52 метра", — сказал Рукша в среду на конференции "Атомный ледокольный флот и освоение Арктики" в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт".

Эти испытания в апреле нынешнего года провели "Крыловский государственный научный центр" и ЦКБ "Айсберг". Эксперимент был направлен на проверку, обеспечит ли избранная инженерами форма корпуса ледокола-лидера нужные характеристики проводки крупнотоннажных судов в двухметровых льдах.

"Сейчас с "Крыловским центром" пройдут окончательные испытания", — добавил Рукша.

Атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ "Айсберг".

Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. Ранее сообщалось, что первый ледокол проекта 10510 возможно построить к 2030 году, а всего для освоения Арктики потребуется два-три таких ледокола.

В настоящее время обсуждаются сроки и место строительства первого атомного ледокола-лидера.