Саровский ядерный центр построит у себя площадку для медицинского реактора

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область, входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом") — получил разрешение на постройку у себя здания, в котором расположится пилотный растворный реактор "Аргус-М", предназначенный для наработки широко востребованного в ядерной медицине изотопа молибден-99, сообщила пресс-служба центра.

Радиоактивные изотопы используются для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний — в онкологии, кардиологии и неврологии. Молибден-99 (Мо-99) является основным радиоизотопом, используемым в этих целях. Он распадается до короткоживущего изотопа технеций-99m, с помощью которого, в свою очередь, в мире проводится порядка 70% диагностических процедур в области онкологии, до 50% — в кардиологии. Мо-99 в силу сложности его производства и сравнительно высокой цены сегодня широко доступен только в ограниченном числе стран.

Для распространения методов диагностики на основе молибдена-99 необходимо решать сложные вопросы логистики, так как период полураспада этого радиоактивного изотопа всего 66 часов. Поэтому желательно иметь реакторы-наработчики Мо-99 рядом с клиниками.

Сейчас основные объемы молибдена-99 нарабатываются в исследовательских реакторах. Таких реакторов в мире немного, и для их замещения по мере окончательной остановки необходимо строить новые реакторы.

Росатом ранее начал проект по производству компактных растворных ядерных реакторов "Аргус-М" для наработки молибдена-99. Ожидается, что в случае успеха проекта Росатом сможет занять лидирующие позиции в мире в этом направлении. В Росатоме для реализации проекта сегодня создана кооперация из отраслевых предприятий.

Первый заместитель генерального директора Росатома — директор Дирекции по ядерному оружейному комплексу Иван Каменских подписал разрешение на реконструкцию здания одной из производственных площадок ядерного центра, где будет размещаться комплекс, отмечается в сообщении. Ранее проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

Общественные слушания по организации нового производства прошли в Сарове в июле этого года. По их итогам был сделан вывод об экологической приемлемости реализации проекта. Представленные обоснования безопасности проектных решений и реализации природоохранных мероприятий подтверждают безопасность комплекса при строительстве и эксплуатации. Производство будет размещено на удаленной от жилой застройки промышленной площадке и не будет представлять никакой опасности для жителей.

Комплекс для получения медицинского радиоактивного изотопа молибден-99 на базе усовершенствованного растворного ядерного реактора "Аргус" разработан в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" и представляет собой компактную установку, эффективную с точки зрения наработки изотопов. Реактор обладает естественной безопасностью — он "глушит" сам себя в случае возникновения аварийной ситуации.