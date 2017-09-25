Саровский ядерный центр построит у себя площадку для медицинского реактора

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область, входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом") — получил разрешение на постройку у себя здания, в котором расположится пилотный растворный реактор "Аргус-М", предназначенный для наработки широко востребованного в ядерной медицине изотопа молибден-99, сообщила пресс-служба центра.
Для распространения методов диагностики на основе молибдена-99 необходимо решать сложные вопросы логистики, так как период полураспада этого радиоактивного изотопа всего 66 часов. Поэтому желательно иметь реакторы-наработчики Мо-99 рядом с клиниками.
Сейчас основные объемы молибдена-99 нарабатываются в исследовательских реакторах. Таких реакторов в мире немного, и для их замещения по мере окончательной остановки необходимо строить новые реакторы.
Первый заместитель генерального директора Росатома — директор Дирекции по ядерному оружейному комплексу Иван Каменских подписал разрешение на реконструкцию здания одной из производственных площадок ядерного центра, где будет размещаться комплекс, отмечается в сообщении. Ранее проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.
Комплекс для получения медицинского радиоактивного изотопа молибден-99 на базе усовершенствованного растворного ядерного реактора "Аргус" разработан в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" и представляет собой компактную установку, эффективную с точки зрения наработки изотопов. Реактор обладает естественной безопасностью — он "глушит" сам себя в случае возникновения аварийной ситуации.