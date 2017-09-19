Глава Росатома рассказал, как идет подготовка площадки АЭС "Аккую" в Турции

ВЕНА, 19 сен — РИА Новости. Работы подготовительного периода на площадке строительства с участием РФ АЭС "Аккую" в Турции уже идут, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях 61-й генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

"Общие строительные работы на площадке уже идут, включая гидротехнические сооружения… Поскольку в Турции мы работаем напрямую с регулятором нашего предприятия, мы надеемся на получение лицензии в этом году. Но общестроительные работы идут полным ходом, и поэтому мы оптимистично смотрим вперед", — сказал он.