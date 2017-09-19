Росатом планирует начать реализацию проекта АЭС в Египте в этом году

ВЕНА, 19 сен – РИА Новости. Росатом планирует в этом году начать полномасштабные работы по проекту строительства в Египте АЭС в районе эд-Дабаа, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"В этом году планируем начать полномасштабную реализацию проекта", — сказал он, говоря о планах Росатома по строительству АЭС в Египте.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.