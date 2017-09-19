Россия и Парагвай подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

ВЕНА, 19 сен – РИА Новости. Россия и Парагвай на полях 61-й генеральной конференции МАГАТЭ в Вене подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, в том числе в области ядерной медицины и радиационных технологий.

Документ с российской стороны подписал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, со стороны Парагвая — министр-исполнительный секретарь Национальной службы радиологического и ядерного контроля Сезар Кардозо Роман.

Как отмечается в сообщении Росатома, "соглашение послужит отправной точкой для начала активного диалога двух стран в атомной сфере и позволит приступить к практической реализации конкретных проектов сотрудничества".

В частности, речь идет о содействии Росатомом в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Парагвая, сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности, надзоре за физической защитой ядерных материалов, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также за системами учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.

Кроме того, среди возможных направлений партнерства — выполнение фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии в мирных целях; производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; сотрудничество в области применения радиационных технологий, ядерной медицины; обучение, подготовка и переподготовка специалистов для атомной отрасли.

Соглашением предусмотрено формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организация семинаров и конференций, содействие в обучении и подготовке научного и технического персонала, обмен научно-технической информацией, поставка оборудования, материалов и компонентов.