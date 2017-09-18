Парламент Египта обсудит проекты АЭС эд-Дабаа в октябре

КАИР, 18 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Парламентский комитет по энергетике Египта намерен обсудить пакет контрактов на строительство при участии России первой в стране атомной электростанции эд-Дабаа в октябре с началом осенней парламентской сессии, сообщил РИА Новости член парламентского комитета по энергетике Сейид Хигази.

"Парламент Египта готовится обсуждать контракт по АЭС эд-Дабаа в рамках завершения необходимых процедур по его проверке. Комитет по энергетике в парламенте обсудит подробности контрактов совместно с Управлением по атомным станциям с началом осенней парламентской сессии в октябре этого года, затем все досье будет представлено для обсуждения на пленарном заседании заксобрания", — пояснил он.

Депутат уверен, что обсуждение контрактов продлится не более двух недель, "в свете того, что Госсовет (Высший административный суд Египта — ред.) уже сверил и одобрил эти контракты". Хигази также подчеркнул, что ожидает, что контракты "будут подписаны в конце октября после того, как конкретная дата будет согласована между президентами двух стран".

В то же время официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Айман Хамза подтвердил РИА Новости, что большая часть проверок по пакету контрактов на строительство АЭС уже завершена. "Мы уже неоднократно говорили, оставшиеся процедуры для завершения контрактов являются простыми техническими проверками. Большая их часть уже завершена", — сказал он.

Как сообщила египетская газета " Йоум7 ", Госсовет страны в понедельник должен завершить согласование всех контрактов по эд-Дабаа после одобрения последнего из четырех документов, связанного с поставками ядерного топлива и взаимодействия с отработанным топливом, и передаст свое заключение на встрече с представителями минэнерго.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.