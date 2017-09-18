Росатом начнет строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш в ближайшие недели

ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Церемония заливки первого бетона на площадке будущей АЭС "Руппур" в Бангладеш, означающая фактическое начало строительства этой атомной станции с участием России, состоится в ближайшие недели, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"В Бангладеш в ближайшие недели выходим на первый бетон", — сказал Лихачев в понедельник, выступая на пленарном заседании 61-ой сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

Площадка первой в Бангладеш АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы страны Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, и соответствующие самым современным требованиям надежности и безопасности.

Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Энергоблок №1 АЭС "Руппур" планируется пустить в 2022 году, энергоблок №2 — в 2023 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта, по сообщениям бангладешских СМИ, составит до 13 миллиардов долларов. Россия предоставляет государственный экспортный кредит в размере до 11,38 миллиарда долларов, который будет использован бангладешской стороной в 2017–2024 годах.