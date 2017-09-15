"Росатом" расскажет инвесторам из ОАЭ о возможностях в атомной энергетике

ЛОНДОН, 15 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Госкорпорация "Росатом" намерена рассказать инвесторам ОАЭ о возможностях атомной энергетики в ходе запланированных встреч нынешней осенью, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора "Росатома" по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

"Это будет разговор с потенциальными инвесторами, нужно атомную энергетику промоутировать, рассказывать людям, чтобы они имели информацию", — рассказал он о целях предстоящей встречи.

Ранее в четверг стало известно, что входящее в Росатом АО "Атомэнергопром" (консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) с 31 октября по 3 ноября проведет non deal road show для суверенных фондов в Абу-Даби и Дубае. Компания встретится с ключевыми локальными инвесторами (суверенными фондами).

"Нет пока ни каких-то целей, ни договоренностей. Это будет первая самая общая попытка встретиться с потенциальными инвесторами", — пояснил Комаров.

Встреча с инвесторами состоится в рамках подготовительного этапа организации выпуска и размещения ценных бумаг. Non deal road show — серия встреч, проводимая компанией с целью презентации себя потенциальным инвесторам.

В марте нынешнего года министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи сообщил журналистам, что Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы инвестировать в российские активы. Также в марте сообщалось, что суверенный фонд ОАЭ "Мубадала" (Mubadala) ищет возможности для взаимного интереса с российским энергетическим рынком. В апреле нынешнего года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что очередное заседание межправительственной российско-эмиратской комиссии состоится в ноябре в ОАЭ.

В конце 2014 года "Атомэнергопром" участвовал в road show в Юго-Восточной Азии — в Китае и Сингапуре, говорил летом 2015 года первый заместитель гендиректора — главный финдиректор Росатома Николай Соломон. Китайские банки "проявили интерес", сказал тогда Соломон, добавив, что это потенциальный источник софинансирования проектов Росатома.