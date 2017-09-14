На четвертом энергоблоке Ростовской АЭС заканчивают подготовку к запуску

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Завершающий этап подготовки к пуску нового энергоблока № 4, так называемая горячая обкатка, начат на Ростовской АЭС, все необходимые испытания планируется закончить до конца октября, чтобы выйти на загрузку топлива в ядерный реактор и затем на его пуск, сообщило в четверг управление информации и общественных связей атомной станции.

"Горячая обкатка — это, фактически, имитация работы энергоблока. Испытания являются завершающими в программе подготовки к загрузке ядерного топлива. Все процессы будут проводиться на проектных параметрах", — отметил вице-президент по проектам в России АО ИК "АСЭ" (генподрядчик строительства Ростовской АЭС) Алексей Дерий, слова которого цитируются в сообщении.

В ходе горячей обкатки специалисты, прежде всего, проверят работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности.

"К концу октября нам необходимо будет обеспечить готовность технологических систем и помещений, а также провести все испытания с тем, чтобы принять комиссию Ростехнадзора и получить разрешение на загрузку топлива в реактор", — сообщил генеральный директор электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров.

Пуск нового энергоблока, как сообщалось ранее, планируется провести до конца нынешнего года.

Ростовская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом", расположена на берегу Цимлянского водохранилища рядом с городом Волгодонском. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 – в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года.