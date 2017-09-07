Росатом хочет подписать контракт на сооружение АЭС в Египте до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Глава Росатома Алексей Лихачев рассчитывает, что контракт на строительство АЭС в Египте будет заключен в этом году.

"Рассчитываю, что в этом году, все идет по плану", — сказал Лихачев РИА Новости в кулуарах ВЭФ.

Ранее глава комитета по атомным электростанциям Египта Амгад аль-Вакиль заявлял РИА Новости, что подписание согласованного варианта пакета контрактов на строительство атомной электростанции эд-Дабаа при участии "Росатома" может состояться до конца 2017 года.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели, объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.