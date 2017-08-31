МАГАТЭ считает, что Иран выполняет условия ядерной сделки

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МАГАТЭ не нашло нарушений при исполнении Ираном положений соглашения по ядерной программе страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад агентства, оказавшийся в распоряжении журналистов.
В феврале специалисты МАГАТЭ оценили текущие запасы обогащенного урана, находящегося в распоряжении правительства Ирана, в 101,7 килограмма.
На прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано обсудил с постпредом США при ООН Никки Хейли соблюдение Ираном ядерного соглашения. В ходе беседы Хейли выразила готовность США "обеспечить МАГАТЭ ресурсами, необходимыми для строгой проверки деятельности Ирана, связанной с атомом". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что МАГАТЭ маловероятно согласится с требованием США о проведении проверок на военных объектах в Иране.