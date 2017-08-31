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Ядерные технологии
Ядерные технологии

МАГАТЭ считает, что Иран выполняет условия ядерной сделки

16:4931.08.2017
(обновлено: 16:52 31.08.2017)
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© AFP 2017 / Joe KlamarШтаб-квартира МАГАТЭ в Вене. Архивное фотоШтаб-квартира МАГАТЭ в Вене. Архивное фото
© AFP 2017 / Joe Klamar

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МАГАТЭ не нашло нарушений при исполнении Ираном положений соглашения по ядерной программе страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад агентства, оказавшийся в распоряжении журналистов.

Испытание ракеты-носителя Симорг в Иране. Архивное фото
© Фото : Ministry of Defence of Iran
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Согласно документу, запас обогащенного урана на 21 августа 2017 года составил 88,4 килограмма при установленном лимите в 202,8 килограмма. Уровень обогащения не превышает установленного порога в 3,67%. Запас тяжелой воды оценивается в 111 тонн, что не выходит за установленные по соглашению пределы (130 тонн).

В феврале специалисты МАГАТЭ оценили текущие запасы обогащенного урана, находящегося в распоряжении правительства Ирана, в 101,7 килограмма.

Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

На прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано обсудил с постпредом США при ООН Никки Хейли соблюдение Ираном ядерного соглашения. В ходе беседы Хейли выразила готовность США "обеспечить МАГАТЭ ресурсами, необходимыми для строгой проверки деятельности Ирана, связанной с атомом". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что МАГАТЭ маловероятно согласится с требованием США о проведении проверок на военных объектах в Иране.

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