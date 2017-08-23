Один из ключевых этапов строительства завершен на блоке №1 Белорусской АЭС

ОСТРОВЕЦ (Белоруссия), 23 авг — РИА Новости. Один из ключевых этапов строительства, сварка главного циркуляционного трубопровода, завершен на первом энергоблоке сооружаемой с участием РФ Белорусской АЭС, сообщила пресс-служба генподрядчика строительства, группы компаний ASE (входит в госкорпорацию "Росатом").

Главный циркуляционный трубопровод (ГЦТ) соединяет оборудование первого контура атомного энергоблока — реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. По трубопроводу прокачивается теплоноситель — вода, которая отбирает тепло от активной зоны реактора.

"Монтаж ГЦТ был начат 4 июня и завершен 21 августа. За 78 дней специалистами были заварены все 28 стыков с пошаговым контролем выполняемых операций", — говорится в сообщении. Работы велись с полным соблюдением всех требований к качеству монтажа.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.