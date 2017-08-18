Прощание с ученым-атомщиком Трояновым состоится в Обнинске 19 августа

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Похороны российского ученого-атомщика Михаила Троянова пройдут в Обнинске в субботу, церемония прощания состоится в доме культуры физико-энергетического института (ФЭИ), сообщила РИА Новости представитель института в пятницу.

Выдающийся российский ученый-атомщик Михаил Троянов , внесший большой вклад в разработку ядерных реакторов на быстрых нейтронах и обеспечение мирового лидерства России в этом направлении, скончался в среду на 86-м году жизни. Всю жизнь ученый проработал в Физико-энергетическом институте имени Лейпунского (ФЭИ, предприятие госкорпорации "Росатом", Обнинск, Калужская область).

"Церемония прощания состоится 19 августа, завтра, в доме культуры ФЭИ (физико-энергетического института – ред.) в Обнинске, с 11.00 до 11.30", — сказала собеседница. Она отметила, что похоронят Троянова в Обнинске.

За большой вклад в развитие технологии "быстрых" реакторов в 1978 году вместе с другими участниками работ по созданию реактора БН-350 Троянов был награжден Государственной премией СССР, а в 1982 году за реактор БН-600 — Ленинской премией. В разные годы Троянов был награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалью "За трудовую доблесть". В 1994 году ему было присвоено почётное звание "Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации".