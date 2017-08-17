МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Озвученные в Росатоме предложения Китая по участию в строительстве в КНР новых энергоблоков АЭС означают, что планы расширения российско-китайского сотрудничества по атомной энергетике переходят в практическую плоскость, считает главный редактор портала AtomInfo Александр Уваров.

Ранее в четверг вице-президент по проектам Южной Азии управляющей компании АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в Росатом) Андрей Лебедев сообщил РИА Новости, что Китай предлагает России построить новую атомную электростанцию в провинции Цзянсу, в 20 километрах от построенной с участием РФ Тяньваньской АЭС. Новая АЭС в Цзянсу, по словам Лебедева, будет состоять из шести энергоблоков. Также он сообщил, что Россия рассчитывает принять участие в строительстве и как минимум двух энергоблоков новой шестиблочной атомной электростанции на востоке Китая.

"То, что озвучены предложения китайской стороны по строительству с участием России новых АЭС, говорит, что планы расширения нашего сотрудничества в атомной энергетике переходят в практическую плоскость. И я надеюсь, что сотрудничество двух великих ядерных держав на этом не остановится", — сказал РИА Новости Уваров.

Россия и Китай много лет активно взаимодействуют в области мирного атома. Тяньваньская АЭС — самый крупный действующий объект российско-китайского сотрудничества. В КНР с участием РФ построены энергоблоки №№ 1 и 2 этой станции с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый. Они введены в эксплуатацию в 2007 году. Сейчас завершается строительство энергоблоков №№3 и 4 станции. Кроме того, планируется подписать соглашение по совместному строительству блоков №№ 7 и 8 Тяньваньской АЭС.

В ноябре 2016 года было принято совместное заявление глав правительств РФ и Китая о развитии стратегического сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Документ содержит декларацию о расширении сотрудничества двух стран в атомной сфере, основанном на принципах баланса интересов сторон и взаимной выгоды.

В августе нынешнего года управляющая компания Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития и компания "Русатом Оверсиз" (входит в Росатом) подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий финансовую поддержку различных совместных проектов в области мирного атома.