МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Озвученные в Росатоме предложения Китая по участию в строительстве в КНР новых энергоблоков АЭС означают, что планы расширения российско-китайского сотрудничества по атомной энергетике переходят в практическую плоскость, считает главный редактор портала AtomInfo Александр Уваров.
"То, что озвучены предложения китайской стороны по строительству с участием России новых АЭС, говорит, что планы расширения нашего сотрудничества в атомной энергетике переходят в практическую плоскость. И я надеюсь, что сотрудничество двух великих ядерных держав на этом не остановится", — сказал РИА Новости Уваров.
Россия и Китай много лет активно взаимодействуют в области мирного атома. Тяньваньская АЭС — самый крупный действующий объект российско-китайского сотрудничества. В КНР с участием РФ построены энергоблоки №№ 1 и 2 этой станции с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый. Они введены в эксплуатацию в 2007 году. Сейчас завершается строительство энергоблоков №№3 и 4 станции. Кроме того, планируется подписать соглашение по совместному строительству блоков №№ 7 и 8 Тяньваньской АЭС.
В августе нынешнего года управляющая компания Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития и компания "Русатом Оверсиз" (входит в Росатом) подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий финансовую поддержку различных совместных проектов в области мирного атома.