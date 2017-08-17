Египет планирует в январе 2018 года подписать контракты на постройку АЭС

КАИР, 17 авг — РИА Новости, Маргарита Кислова. Подписание согласованного варианта пакета контрактов на строительство при участии российской госкорпорации "Росатом" атомной электростанции в Египте запланировано на январь 2018 года, сообщил египетскому новостному порталу "Ахль Маср" источник в министерстве электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта.

"Египет достиг большого успеха на пути к строительству атомной станции эд-Дабаа… Ожидается, что подписание окончательных контрактов по строительству станции пройдет в январе следующего года", — сообщил источник.

По его словам, задержка в начале реализации проекта связана с его масштабностью и чрезвычайной важностью для Египта. "Это один из самых масштабных проектов, и его реализация требует предельной точности в контрактах", — пояснил источник.

Собеседник издания также подчеркнул, что технические группы по подготовке контрактов "завершили свою работу".

Ранее сообщалось, что первые два документа из пакета на строительство АЭС эд-Дабаа (о строительстве и поставке ядерного топлива для станции) прошли согласование в Госсовете Египта. В настоящее время Госсовет завершает работу еще над двумя документами, касающимися утилизации отработанного топлива, а также ввода в эксплуатацию и обслуживания АЭС. После этого согласования весь пакет будет готов к подписанию.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов. Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.