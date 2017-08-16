На Урал прибыл первый эшелон с отработавшим ядерным топливом АПЛ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Первый эшелон с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) атомных подводных лодок из хранилища в Губе Андреева (Мурманская область) прибыл на предприятие госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область), где это топливо будет переработано, сообщила пресс-служба "Маяка".

Первая партия этих отработавших топливных сборок была вывезена 27 июня нынешнего года из Губы Андреева на судне-контейнеровозе "Россита" для дальнейшей переработки. Тем самым начался ключевой этап по очистке Северо-Запада РФ от ОЯТ атомных субмарин и повышению ядерной и радиационной безопасности, а также улучшения экологической обстановки в этом регионе.

В течение продолжительного времени совместными усилиями специалистов из России и ряда стран создавались системы обращения с ОЯТ в Губе Андреева и его последующей транспортировки на переработку на ПО "Маяк". В настоящее время в Губе Андреева хранится 22 тысячи отработавших топливных сборок с атомных подлодок и более 17 тысяч тонн твердых и сотни кубометров жидких радиоактивных отходов.

За всё время осуществления уникального экологического проекта на "Маяк" будет доставлено 50 эшелонов с отработавшим ядерным топливом атомных субмарин.

"В 80-е годы прошлого века наше предприятие уже переработало большое количество кондиционного ОЯТ атомных подводных лодок и мирных транспортных судовых установок. Сейчас мы вышли на финишную прямую решения проблемы переработки дефектного ОЯТ АПЛ. Будем накапливать опыт, совершенствоваться, и в зависимости от темпов работы за 5-10 лет полностью решим проблему переработки накопленного дефектного отработавшего ядерного топлива АПЛ с Севера", — отметил главный инженер "Маяка" Дмитрий Колупаев, слова которого приводятся в сообщении.

На "Маяке" к настоящему времени создан уникальный, не имеющий аналогов в мире комплекс, позволяющий перерабатывать отработавшее ядерное топливо любого типа, в том числе ОЯТ атомных подводных лодок, и, в частности, дефектные топливные сборки. После переработки ядерные материалы будут использованы в производстве топлива для нужд атомной энергетики.