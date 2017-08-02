Росатом поможет ученым в Германии искать ядерный "распад-призрак"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" поставила в Германию партию изотопа германий-76 для проведения международной научной коллаборацией GERDA эксперимента, результаты которого могут показать неточность основополагающей физической теории — Стандартной модели элементарных частиц.

Речь идет об эксперименте по поиску так называемого безнейтринного двойного бета-распада. Если исключительно редкое событие будет зафиксировано, это будет означать, что считавшаяся ранее безмассовой элементарная частица нейтрино имеет массу и является античастицей для самой себя, а значит, Стандартная модель нуждается в пересмотре. Поиском безнейтринного двойного бета-распада занимается ряд научных международных коллабораций.

В начале сентября 2016 года состоялась рабочая встреча представителей предприятий российской атомной отрасли с членами международной научной коллаборации GERDA (GERmanium Detector Array) для обсуждения организации поставок из России стабильного изотопа германий-76 для выполнения масштабного эксперимента по поиску безнейтринного двойного бета-распада.

Теперь предприятие топливной компании ТВЭЛ Росатома "Электрохимический завод" (ЭХЗ, Зеленогорск, Красноярский край) поставило в Институт ядерной физики Общества Макса Планка (Гейдельберг, Германия) партию германия-76, необходимого для реализации второго этапа проекта GERDA, сообщила пресс-служба ЭХЗ.

В основе нового этапа проекта лежит создание полупроводникового детектора, способного использовать до 200 килограммов обогащенного германия-76. На первом этапе эксперимента использовались существующие германиевые детекторы, принадлежащие России, и новые детекторы, изготовленные из обогащенного материала, закупленного в 2004–2005 годах также у ЭХЗ.

Помимо обеспечения высокой химической чистоты и содержания целевого изотопа, ЭХЗ также выполнил нестандартные задачи для выполнения условий хранения и транспортировки продукции, отмечается в сообщении. Промежуточное хранение изотопов германия было организовано в подземном хранилище в специально изготовленном для этого защитном саркофаге, который предохранял продукцию от космического излучения.