Второй энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к энергосети после ремонта

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Второй энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции подключен к энергосети после завершения ремонта, сообщила в понедельник пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".

"Двадцать второго июля в 08.02 (совпадает с мск) энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после завершения текущего ремонта. Третий энергоблок АЭС работает в заданном режиме. Первый находится в планово-предупредительном ремонте", — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании отметили, что радиационная обстановка на АЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции и на 22 июля составляет 0,09 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением "Энергоатома", входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.