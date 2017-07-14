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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Переодевание, перестраховка и перегонки: ЛАЭС с высоты посольского полета

21:2414.07.2017
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© РИА Новости / Сергей КомпанийченкоПерейти в фотобанкЛенинградская АЭС. Архивное фотоЛенинградская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости, Мария Гусарова. Пятый визит международных дипломатов и экспертов в области мирного атома на российские ядерные объекты наверняка запомнится всем его участникам по целому ряду причин. Корреспондент РИА Новости поучаствовала вместе с четырьмя десятками дипломатов со всех континентов в экскурсиях по Ленинградской АЭС (ЛАЭС) и Балтийскому заводу.

Ленинградская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Реактор энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 пустят осенью этого года

Постоянное представительство России при международных организациях в 2013 году завело новую традицию вывоза заинтересованных коллег при МАГАТЭ из разных стран с экскурсиями на самые передовые на данный момент объекты отечественной ядерной индустрии. Делегаты ранее уже побывали в Тверской, Мурманской, Ростовской и Свердловской областях, нынешняя группа иностранцев посещала Ленинградскую область и, конечно, саму "северную столицу".

Первая причина: исключительный уровень безопасности

Технический тур начался 13 июля с самого утра, когда визитеры направились на ЛАЭС. По прибытии им сначала коротко презентовали последние достижения станции и города Сосновый бор, где она расположена. На мероприятии выступающие сыпали цифрами, демонстрирующими эффективность работы АЭС, а местная школьница Аня Старцева завершила свою речь на тему экологии заявлением о том, что настолько прониклась работой атомщиков, что намерена отучиться в вузе и непременно вернуться обратно — жить и работать на ЛАЭС.

Сразу после этого делегацию направили на экскурсию на первый блок с реактором на тепловых нейтронах РБМК-1000 (таким же, как на Чернобыльской АЭС), успешно работающим с 1973 года.

"Такой же реактор, что на ЧАЭС, сейчас от поломок защищает новая система безопасности, которая дает возможность в случае необходимости отключить реактор за две секунды против 17, которые требовались на чернобыльском блоке", — рассказал директор станции Владимир Перегуда.

Работа Ленинградской АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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На Ленинградскую АЭС доставили топливо для нового энергоблока
Повсеместно, прямо от входа и далее на всех этажах и во всех помещениях, гостям попадались бесчисленные плакаты с требованиями и рекомендациями соблюдать технику безопасности. "Печален результат эксперимента – работать с неисправным инструментом", — гласит один из них, показывающий травмированного рабочего. Несколько плакатов изображают детей или мать с ребенком и призывают работающих на станции пап беречь себя и возвращаться домой целыми и невредимыми.

Иностранцы побывали также у самого реактора, буквально походили по его верхушке, получив небольшое облучение, эквивалентное прогулке под солнцем на улице.

"Схватишь сейчас радиацию, станешь каким-нибудь "человеком-пауком", будешь с помощью паутины перемещаться", — пугал свою коллегу, получившую чуть большую "дозу", чем другие, молодой человек из сопровождения группы. "А я не боюсь. Хоть на работу будет удобнее добираться", — отшучивалась она.

Затем делегаты побывали в машинном зале, где работают произведенные на Украине во времена СССР турбины. Зашли на производство по обработке отработавшего топлива, где "погрели руки" на чуть теплых бетонных контейнерах "Кокон блок". Дошли до ЛАЭС-2, где все практически готово к запуску в сентябре-октябре нового современного реактора ВВЭР-1200 и ведутся уже лишь наладочные работы. И везде их, конечно, сопровождали плакаты с постоянными указаниями не забывать про технику безопасности.

На второй день иностранцев привезли на Балтийский завод на Васильевском острове. Дипломатов и экспертов не выпустили, пока они не облачились в каски и куртки, и в течение всей прогулки по плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", почти совсем готовой к сдаче, по дорабатывающимся атомным ледоколам "Арктика" и "Сибирь" их постоянно страховали от падений и других возможных опасностей работники завода. О радиационной угрозе вновь можно было даже не говорить – за всю историю работы у завода не было ни единого инцидента с атомом.

Визит главы МАГАТЭ Юкио Амано на ЛАЭС
© РИА Новости / Кирилл Чулков
В МАГАТЭ отметили особую роль России в развитии атомной энергетики
В результате абсолютно каждый, кто высказывался в ходе поездки — на круглых столах, в частных беседах, в общении с журналистами, – упоминал несомненно высокий уровень физической ядерной безопасности на всех объектах. В беседах с корреспондентом РИА Новости "safety and security" ЛАЭС и Балтийского завода получила высочайшие оценки от главы словацкого комитета по атомному надзору Марты Зияковой, специального помощника гендиректора МАГАТЭ по стратегии Зефа Мази, постпредов Иордании Хуссама Аль Хуссейни, Филиппин Марии Зенеиды Ангара Коллинсон, Венгрии Кароля Дана и многих других.

Вторая причина: вынужденный "стриптиз"

"Отлично, я напоминаю себе миньона", — поправляя каску на голове, бодро прокомментировала свое отражение в зеркале глава отдела международных отношений швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности Аннатина Мюллер-Германа.

Для того чтобы пройти на АЭС, нужно не только разрешение и документы, но и спецодежда. Поэтому некоторые послы были изрядно удивлены, когда их завели в общую раздевалку и предложили обнажиться до нижнего белья. Группы заранее были разделены на женскую и две мужские, но все равно такой неожиданный "стриптиз" поначалу вызвал недоумение.

Впрочем, поскольку эта процедура затем повторялась несколько раз, в конце концов стали звучать шутки о раздевании на скорость и необходимости музыки при следующем сеансе переодевания в спецодежду. Для входа на блоки выдавали носки, перчатки, куртки, шапочки, каски, ботинки, сорочки и штаны, в которых было очень жарко, а перед визитом на хранилище отработавшего топлива – даже две пары штанов, которые затем сдавались и отправлялись в санобработку.

Третья причина: двое пострадавших

Этот визит определенно запомнят постпреды Израиля Мерав Зафари-Одиз и Судана Мохаммед Хусейн Хасан Заругу, и возможно, как не самый приятный.

Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене
© AFP 2017 / Joe Klamar
В МАГАТЭ назвали очень высокой безопасность атомных объектов в России
Помимо выдачи дозиметров после посещения объектов трижды повторялась проверка уровня облучения каждого визитера, для чего нужно было пройти через необычный сканер. Процедура требовала достаточно несложных манипуляций с прислонением к прибору в определенной позе, но даже после, казалось бы, верного выполнения всех требований машина отказывалась пропускать некоторых делегатов через себя, требуя повторного сканирования. Во время одного из них подвернула ногу посол Зафари-Одиз. Ей немедленно была оказана медицинская помощь, и затем она прихрамывала в течение всего визита, но не отказалась почти ни от каких посещений по программе.

Также послу Заругу после посещения ЛАЭС уже на пирсе неподалеку, где рыбачат местные жители, понадобилось вызывать медиков – дипломат немного не уследил за своим здоровьем и получил внезапное осложнение хронического заболевания. Помощь также была оказана сразу же, однако суданца все же потребовалось отправить в гостиницу. Впрочем, на настоящий момент его здоровью уже ничего не угрожает.

Четвертая причина: уход ambassador Vladimir

Инициатор всей этой традиции — постпред РФ при МАГАТЭ Владимир Воронков — после этой поездки покидает Вену и свою должность, переходя на пост главы созданного месяц назад нового Бюро ООН по противодействию терроризму. Эта новость вызывает у всех, кто с ним работал в Вене, с одной стороны, радость за него, с другой – однозначную грусть от ухода коллеги. В своих беседах во время обедов и ужинов послы постоянно возвращались к этой теме, стремясь наперебой высказать самые теплые и искренние пожелания удачи "to ambassador Vladimir" на новом посту, выразить готовность поддержать и откликнуться на любое его обращение и надежду на то, что их пути даже после отъезда Воронкова в Нью-Йорк окончательно не разойдутся.

Атомная электростанция. Архивное фото
© Fotolia / chalabala
Зарубежные дипломаты отметили открытость России в атомной энергетике
Как сообщал РИА Новости сам Воронков, после петербургской поездки он уже планирует перебраться в американскую штаб-квартиру ООН, хотя официально к должности он приступит лишь в сентябре. Ему предстоит работа по созданию Бюро практически с нуля, в том числе в плане штатного расписания, множество начальных консультаций с заинтересованными странами и в Секретариате организации.

Пятая причина: Петербург в хорошую погоду

Дипломаты также без остановки восхищались Санкт-Петербургом. Визитерам исключительно повезло с погодой, первый день тура светило солнце, на второй стало чуть пасмурно, но под дождь так никто и не попал. В программе тура в день перед его началом для визитеров была предусмотрена лодочная экскурсия по каналам "северной Венеции", а также дипломаты пользовались любой возможностью сделать фото зданий и площадей города, попадающихся на пути следования их автобуса.

"Жалко, конечно, что с Эрмитажем не получилось", — посетовал иорданский дипломат. В планах визита было посещение петербургского музея, но по техническим причинам и отчасти из-за чрезвычайно плотного графика поездки его пришлось отменить. "Ну, ничего, — тут же взбодрился он. — Это значит что? Это значит, что нужно приехать сюда еще раз!".

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