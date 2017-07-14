Посол Турции: АЭС "Аккую" может получить стратегический статус в этом году

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Статус стратегической инвестиции может быть предоставлен проекту по строительству АЭС "Аккую" в 2017 году, политическое решение уже есть, заявил РИА Новости посол Турции в РФ Хюссейин Дириоз.

"Ведется работа по присвоению стратегического статуса этому проекту. Двигаемся положительно в этом направлении, работаем с российской стороной. Я рассчитываю, что это случится в этом году, политическое решение уже принято", — заявил посол.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками типа ВВЭР поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Ранее сообщалось, что российские инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.

В июне на международном форуме "Атомэкспо-2017" в Москве госкорпорация "Росатом" подписала соглашение об основных условиях вхождения турецких энергетических компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал "Аккую Нуклеар". Турецкий консорциум претендует на 49% в "Аккую Нуклеар". Сумма возможной сделки не разглашается, но уже объявлено, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за ее пределами, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.