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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Турции рассказали о важности АЭС "Аккую" для энергетики страны

18:1511.07.2017
(обновлено: 18:17 11.07.2017)
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© AFP 2017 / Veli GurgahДолина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фотоДолина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото
© AFP 2017 / Veli Gurgah

СТАМБУЛ, 11 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Атомная энергетика и первая в Турции АЭС "Аккую" по проекту РФ особенно важны для страны, не располагающей собственными углеводородными ресурсами, заявила во вторник РИА Новости директор Всемирного нефтяного конгресса (ВНК) по Турции Аслы Бингёль на полях 22-го ВНК в Стамбуле.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин в разговоре с Эрдоганом обсудил строительство АЭС "Аккую"

"Атомная энергия для Турции особенно важна, так как у нас нет таких источников, как нефть и газ. Важнейшей в этом секторе является АЭС "Аккую" по российскому проекту. Я поддерживаю проекты в сфере атомной энергетики, особенно для Турции — страны, население и экономика которой постоянно растут, и у нас нет источников энергии, которые бы отвечали растущим потребностям", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Турции необходимо увеличивать использование всех имеющихся у нее источников энергии в равной степени, в том числе и атомной энергии, при этом отказ от газа, угля или нефти — совершенно утопическая мысль.

"Если мы посмотрим на развитые страны, которые используют атомную энергию, то мы увидим, что они получают от нее очень большую пользу. Конечно, нужно поддерживать и рост использования возобновляемых источников энергии. И они тоже есть в нашей общей энергетической корзине. Очень важно поддерживать баланс между всеми имеющимися видами энергоносителей: природный газ, нефть, мирный атом, альтернативные источники", — отметила Бингёль.

Он выразила удовлетворение тем, что наряду со строительством АЭС "Аккую" Россия обучает в своих вузах турецких студентов по специальности "атомная энергетика". "У нас есть теоретическое образование, но поскольку в Турции никогда не было АЭС, нам нужно практическое обучение. Россия предложила отличный проект. Студенты получат образование в РФ, потом они вернутся и будут работать в Турции", — сказала собеседница агентства.

Вид города Карс, Турция. Архивное фото
© РИА Новости / Алёна Палажченко
Росатом уверен в успехе проекта АЭС "Аккую" в Турции

Она отметила, что с Японией, по проекту которой будет сооружена вторая АЭС в Турции АЭС в провинции Синоп, не подписано договора об обучении турецких студентов.

АЭС "Аккую" — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

В июне на международном форуме "Атомэкспо-2017" в Москве госкорпорация "Росатом" подписала соглашение об основных условиях вхождения турецких энергетических компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал проектной компании "Аккую Нуклеар", реализующей проект по строительству АЭС "Аккую".

Турецкий консорциум претендует на 49% в "Аккую Нуклеар". Сумма возможной сделки не разглашается, но уже объявлено, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за ее пределами, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.

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