Ленинградская АЭС начала наработку "противоракового" изотопа йод-131

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Ленинградская АЭС впервые в своей истории начала производство в промышленных масштабах нового радиоактивного изотопа йод-131, который станет основой радиофармацевтических препаратов, необходимых для диагностики и лечения онкологических заболеваний, сообщило управление информации и общественных связей атомной станции.

Производить изотопы различного назначения Ленинградской АЭС позволяет уникальная конструкция действующих на ней реакторов РБМК, в которых установлены так называемые облучательные каналы. "В случае с изотопом йода-131 в них помещают капсулы со стартовым природным материалом — двуокисью теллура. Две недели в реакторе — и изотоп йод-131 для производства радиофармпрепарата готов", — поясняется в сообщении.

Десятого июля состоится первая отгрузка капсул с йодом-131 заказчику — предприятию госкорпорации "Росатом" Научно-исследовательский физико-химический институт имени Карпова (Обнинск, Калужская область).

"Договор с заказчиком предусматривает еженедельную поставку четырех-шести блок-контейнеров активностью содержимого 70-80 Кюри, что позволяет еженедельно выполнить 2-3 тысячи процедур по диагностике и лечению онкологических заболеваний", — отмечается в сообщении.

Ленинградская АЭС с 1992 года оказывает услуги для другого предприятия Росатома — Радиевого института имени Хлопина (Санкт-Петербург) по наработке радионуклидов для медицины и обеспечивает проведение порядка трех тысяч медицинских диагностических процедур в год.