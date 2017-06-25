"Зеленый" и "цифровой" Росатом: что нового показал форум "Атомэкспо-2017"

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главным результатом прошедшего в Москве крупнейшего международного форума по атомной энергетике "Атомэскпо-2017" можно назвать демонстрацию расширения возможностей России не только на традиционных рынках строительства и обслуживания АЭС в разных регионах мира, но и на неядерных рынках, прежде всего в части возобновляемой энергетики, и на которые госкорпорация "Росатом" делает ставку, стремясь разнообразить свой бизнес.

Особой большой темой в рамках форума стало обсуждение цифровых технологий, развиваемых отечественной атомной отраслью, и которые, по мнению экспертов, могут стать одной из крупных "точек роста" цифровой экономики России.

По ставшей уже доброй неписаной традиции, "Атомэкспо" вновь обновил рекорд своей посещаемости. Для участия в форуме зарегистрировались более 6,5 тысячи делегатов и гостей из 65 стран мира (для сравнения, годом ранее мероприятия "Атомэкспо" посетили более 5 тысяч человек из 55 стран). 33 страны были представлены официальными правительственными делегациями, а четыре страны – Судан, Эфиопия, Колумбия и Шри-Ланка – впервые участвовали в форуме. Выросло также количество компаний-участниц: на площадке форума работали представители 653 компаний, включая 120 компаний-экспонентов выставки.

Наконец, на полях "Атомэкспо" было заключено рекордное, свыше полусотни, количество соглашений, и других документов, как межгосударственных, так и коммерческих, в том числе – с участием крупных западных компаний.

И вновь, несмотря на все возрастающее число желающих посетить столичный выставочный зал Гостиный Двор, принимавший "Атомэкспо", участники форума отмечали его великолепную организацию.

Генеральным информационным партнером "Атомэкспо-2017" выступало агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

"Зеленый" атом

Основная тема каждого "Атомэкспо" всегда выбирается исходя из ключевых вызовов, стоящих на текущий момент перед мировой атомной отраслью. Сейчас главной темой форума было будущее технологий атомной энергетики с точки зрения безопасности, экологии и устойчивого развития, а пленарная сессия называлась "Атом — основа безуглеродной энергетики будущего".

Согласно Парижскому соглашению по климату, доля чистой энергии в мировом балансе должна быть увеличена за 30 лет с нынешних 30% до 80%, напомнил в своем выступлении на пленарной сессии первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко, возглавлявший российскую атомную отрасль в 2005–2016 годах.

"Это масштабная задача, которая стоит перед мировой атомной отраслью", – сказал Кириенко, отметив, что атомная энергетика дает и "мощнейший импульс" развитию "зеленой" энергетики, способствуя значительному сокращению парниковых газов, и позволяет динамично развивать экономику.

Вместе с тем, необходимо гармоничное сочетание атомной энергии как базового, стабильного и чистого источника генерации вместе с другими возобновляемыми источниками энергии, добавил Кириенко.

При этом между атомной энергетикой и энергетикой, базирующейся на возобновляемых источниках, не должно быть конкуренции, отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Все виды "зеленой" энергетики нуждаются в развитии и поддержке. То, как развивается "зеленая" энергетика, не вселяет в нас никаких опасений, наоборот – мы считаем сегодня недостаточным развитие как атомной энергетики, так и возобновляемой энергетики. Перед нами открылось окно возможностей, но для того, чтобы в полной мере ими воспользоваться, мы должны меняться. Мировая атомная индустрия должна реализовать присущий ей потенциал технологического лидерства", — сказал глава Росатома.

Лихачев призвал атомные компании ориентироваться на технологии завтрашнего дня. "Атомные проекты обеспечивают прогресс в машиностроении, электротехнике, создании новых материалов, цифровых системах управления жизненными циклами сложных инженерных объектов, аддитивных технологиях. По сути, мы инициируем создание кластеров и экосистем технологий будущего", — пояснил Лихачев.

По мнению экспертов, "Атомэкспо-2017" был очень удачно выбран для обсуждения мировой потребности в чистой энергии.

"Тем, кто имеет отношение к её производству и потреблению, необходима авторитетная площадка для обмена мнениями, выработки решений. Форум как раз и является таким местом и останется им в будущем. Показательно и то, что на форуме активно обсуждались вопросы генерации на основе возобновляемых источников энергии, что говорит о том, что с атомной энергетикой они могут друг друга дополнять и совместно увеличивать свою долю в мировом энергобалансе", — полагает ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.

"В некотором смысле, у атомного комплекса сформировалась своя традиция – когда здесь собираются лучшие умы, и они умеют не только замечательно делать свою работу, но и видят будущее. Здесь обсуждают не только атомные станции, но и новую экономику в широком смысле. Она всегда рождалась именно в таких узких, но высокотехнологичных областях, как атомная промышленность", — в свою очередь считает член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Москвин.

"Поэтому форум "Атомэкспо" — это не только про атомную энергетику, но и про экономику нового технологического поколения", — отметил он.

Прогресс по АЭС "Аккую"

Как правило, в рамках "Атомэкспо" происходит какое-либо знаковое событие, связанное с развитием международных проектов Росатома. В прошлом году таковым стало обнародование планов госкорпорации по выводу российского ядерного топлива "ТВС-Квадрат" на рынок американских АЭС.

Сейчас "гвоздем программы" стало подписание Росатомом соглашения (term sheet) об основных условиях вхождения турецких энергетических компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал проектной компании "Аккую Нуклеар", реализующей проект на сумму порядка 20 миллиардов долларов по строительству по российскому проекту первой в Турции АЭС "Аккую".

Сейчас компания на 100% принадлежит российской стороне, и турецкий консорциум претендует на 49% в "Аккую Нуклеар". Сумма возможной сделки не разглашается до подписания инвестиционного соглашения, которое ожидается до конца этого года. Впрочем, уже объявлено, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за ее пределами, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.

"Нам очень важно, что мы приобретаем таких сильных партнеров, успешно реализовавших многие проекты в энергетике", — сказал журналистам после подписания первый замгендиректора Росатома по развитию – директор блока по международной деятельности Кирилл Комаров.

Теперь Росатом будет ждать от турецкого правительства одобрения этой сделки.

Комаров отметил, что осенью 2016 года в Турции началась активная работа по реализации проекта "Аккую", и выразил надежду, что первый блок АЭС удастся пустить в 2023 году, к 100-летию Турецкой республики.

Статус текущих проектов

На "Атомэкспо-2017" было рассказано о ходе и других проектов по сооружению АЭС, которые Росатом выполняет за рубежом.

В самое ближайшее время ожидается заливка "первого бетона" в основание второй очереди (блоки №№3 и 4) АЭС "Куданкулам" в Индии, рассказал журналистам президент группы компаний ASE Росатома Валерий Лимаренко.

А в ближайший месяц, по его словам, ожидается подписание контрактов по проекту строительства третьей очереди (пятый и шестой блоки) "Куданкулама", отметил Лимаренко.

Летом этого года планируется загрузка ядерного топлива в реактор третьего энергоблока Тяньваньской АЭС в Китае, а пуск реактора намечен на октябрь, сказал глава группы ASE РИА Новости.

Без осложнений, как бы кто ни считал иначе, например, в Литве, идет строительство Белорусской АЭС. "Никаких непреодолимых проблем нет, все идет по плану", — сказал Комаров на брифинге в рамках форума. А негативную позицию Вильнюса в отношении этого проекта Комаров назвал ничем иным, как проявлением недружественной конкуренции, имеющем чисто экономическую подоплеку.

Также Комаров сообщил, что Россия и Египет могут скоро наконец подписать комплексный контракт по строительству египетской АЭС "эд-Дабаа". "Поскольку мы никогда не любим заранее объявлять что-то, пока оно не случилось, я не буду называть конкретную дату, когда будет подписание, но, по нашим ощущениям, это будет довольно скоро. Контракт находится в высокой степени готовности", — сказал Комаров.

Кроме того, по его словам, Росатом рассчитывает весной 2018 года завершить разработку всей проектной документации по достройке АЭС "Пакш" в Венгрии.

"Сегодня мы ставим перед собой цель продолжать всю эту работу (по разработке документации) с тем, чтобы все, что связано с проектированием, было закончено уже к маю следующего года. И параллельно с этим, смотрим, какие есть возможности, не нарушая действующие регламенты, начать подготовительные работы на площадке, которые можно будет сделать до того, как будет получена лицензия на сооружение объекта", — сказал Комаров. Он подчеркнул, что "естественно, это могут быть только работы, не связанные с обеспечением ядерной безопасности".

Новые соглашения



На форуме были заключены меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству РФ в области мирного атома с Суданом, Угандой и Эфиопией. Росатом и Замбия подписали пакет соглашений по проекту сооружения в этой стране центра ядерной науки и технологий.

Бизнес-договоренности составили около 60% от общего числа подписаний на "Атомэкспо-2017". Среди важнейших документов, подписанных Росатомом и его компаниями, — лицензионное соглашение о передаче технологий голландской Lagerwey для организации выпуска в России компонентов ветроэлектроустановок, которые будут размещаться на территории РФ. Соглашение включает в себя обязательства по локализации производства этих компонентов в РФ в объеме более 65%.

В портфеле Росатома теперь есть и новые договоренности с французскими компаниями-партнерами. Подписаны меморандумы с Areva NP (с ней намечено развивать взаимодействие по производству ядерного топлива, по автоматике и оборудованию для АЭС), ENGIE (здесь речь об услугах по техническому обслуживанию АЭС, а также сотрудничеству в других направлениях, в том числе ветроэнергетике), Groupe Seche Environnement (с ней будут развиваться проекты по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом).

Входящий в Росатом "Техснабэкспорт" и бельгийский Synatom договорились о продлении до 2022 года действующего долгосрочного контракта на поставки обогащенного урана для обеспечения ядерным топливом бельгийских АЭС, причем общий объем поставок намечено наращивать. Кроме того, "Техснабэкспорт" подписал меморандум с финскими компаниями — в частности, о сооружении объектов по обращению с отработавшим ядерным топливом.

А компания "Русатом — Международная Сеть" заключила меморандум о взаимопонимании с саудовской группой Al-Yamama for Trading and Contracting, предусматривающий возможность российского участия в строительстве ветропарков в Саудовской Аравии.

Кроме того, в ходе форума стало известно, что германская инжиниринговая компания Nukem Technologies (принадлежит структурам Росатома) в составе международного консорциума примет участие в выводе из эксплуатации расположенной в Германии АЭС "Библис".

Потребность в сотрудничестве с Россией

Итак, налицо очередное подтверждение растущего интереса к технологиям Росатома и опровержение тезиса об изоляции России. Как раз параллельно с "Атомэкспо-2017" появились новые комментарии западных экспертов и глав ведущих компаний, поясняющих, в чем для них заключены плюсы от сотрудничества с Росатомом.

К примеру, не скрывали своего удовлетворения топ-менеджеры французских Electricite de France и Assistant.

"EdF и Росатом — два энергетических гиганта, у которых много общего. По ядерному топливному циклу, который входит в мои прямые обязанности, у EdF и Росатома давние отношения, мы всегда в духе взаимного уважения ведем дискуссии по почти каждому аспекту ядерного топливного цикла. Некоторые из этих дискуссий уже привели к заключению контрактов, а некоторые продолжаются с хорошими перспективами новых соглашений", — отметил в интервью изданию Nuclear Review глава ядерно-топливного подразделения EdF Дени Лепе.

"Мы начали сотрудничество с Росатомом в 2016 году с подписания двух соглашений, которые фокусируются на атомном машиностроении и сертификации в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. С тех пор мы работаем вместе над проектами в Турции и во Франции", — сказал Nuclear Review президент Assistant Доминик Луи.

"Росатом — один из самых крупных ядерных игроков по всему миру, мы считаем, что совместная работа и объединение усилий позволит нам развивать новые знания и, как следствие, занять новые рынки во всем мире вместе", — добавил он.

Интерес Великобритании



А британский журнал Nuclear Engineering International, одно из самых авторитетных в мире периодических изданий по атомной энергетике, привел мнение своего эксперта Яна Джексона, поясняющего, почему именно Россия может помочь построить новые АЭС на территории Великобритании.

Сегодня Великобритания нуждается в большом количестве атомных блоков, и потому она стала наиболее важным рынком для строительства новых АЭС на Западе, пишет Джексон. Но серьезный кризис, в который угодили основные поставщики реакторных технологий для британской ядерной программы — американо-японская Westinghouse Electric и французская Areva, – делают перспективы строительства ими АЭС на Туманном Альбионе очень проблематичными, отмечает эксперт. Великобритания не может нести бремя дополнительных финансовых расходов, связанных с проблемами этих компаний, пояснил Джексон.

"Россия могла бы помочь", — считает эксперт. Джексон назвал ключевые преимущества сотрудничества с Россией в атомной энергетике – это низкие капитальные затраты на строительство АЭС, очень привлекательное экспортное финансирование по низким процентным ставкам и высокое качество российских реакторных технологий.

По мнению Джексона, если Китай может построить свой реактор "Hualong One" (HPR1000) на британской АЭС "Брэдуэлл", о чем ранее была достигнута договоренность, то в принципе нет никакой причины, почему Россия не может построить энергоблок ВВЭР-1200 в другом месте в Великобритании.

Джексон назвал "смелым и дальновидным" принятое в 2013 году решение британской Rolls-Royce начать внедрение российской технологии реакторов ВВЭР в Великобритании.

"В скором времени, скорее всего, последует прорывной успех Росатома на западном ядерном рынке", — прогнозирует Джексон.

Топливный прогресс



Впрочем, Росатом уже действительно врывается на западный рынок – со своим ядерным топливом "ТВС-Квадрат".

В 2016 году топливная компания Росатома ТВЭЛ подписала первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию "ТВС-Квадрат", а также контракт с компанией Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) на коммерческую поставку "ТВС-Квадрат" для шведской АЭС "Рингхальс". Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — так же, как и сборки, применяемые в построенных по западным технологиям реакторах PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением).

Год назад первые сообщения о договоренностях по "ТВС-Квадрат" во многом наполнили информационную палитру "Атомэкспо-2016". А сейчас речь шла о планах по развитию этого проекта.

На брифинге в рамках нынешнего форума старший вице-президент ТВЭЛ по коммерции и международному бизнесу Олег Григорьев рассказал, что от американского оператора, с которым был заключен контракт, получены все необходимые исходные данные для адаптации "ТВС-Квадрат" под конкретный реактор.

По его словам, тестовая поставка намечена на 2019 год, а производство этой партии "ТВС-Квадрат" – на 2018 год.

Но этим дело не ограничится – как сообщил Григорьев, ТВЭЛ рассчитывает в текущем году подписать еще один контракт на опытно-промышленную эксплуатацию "ТВС-Квадрат" "с еще одним крупным американским оператором". "Всего в консорциум, который поддерживает программу топлива "ТВС-Квадрат" в США, входит пять американских операторов", — отметил Григорьев.

Кроме того, Григорьев напомнил, что в 2021 должны пойти первые коммерческие поставки "ТВС-Квадрат" в Швецию.

По мнению экспертов, беседовавших с РИА Новости в кулуарах "Атомэкспо-2017", успех ТВЭЛ с "ТВС-Квадрат" совершенно закономерен. Дело в том, что, по мнению специалистов, здесь проявляется принципиальное отличие Росатома от других компаний по отношению к своим заказчикам.

Компаниям-операторам АЭС в США не по вкусу то, что нынешний поставщик ядерного топлива Westinghouse не озадачивается улучшением своей продукции и предоставлением инжиниринговых услуг клиентам – то есть, налицо принцип "продал и забыл". И неудивительно, что как только появилась ориентированная на учитывание и обслуживание потребностей операторов альтернатива в лице ТВЭЛ с "ТВС-Квадрат", она оказалась востребована.

Воистину сенсацией стала озвученная Григорьевым новость о возможности организации производства российского ядерного топлива в Европе. "Мы сегодня в активной фазе, у нас уже проект по кооперации с одним из европейских партнеров с целью локализации производства нашего топлива в Европе", — сказал Григорьев на брифинге.

Что касается организации этих производственных мощностей, то речь идет об использовании имеющейся инфраструктуры в одной из стран, отметил Григорьев. Это поможет с минимальными затратами организовать выпуск российского ядерного топлива, добавил он.

Новое производство позволит ТВЭЛ защищать традиционные рынки российского ядерного топлива, а также гарантировано обеспечивать топливом новые АЭС, которые будет строить Росатом, пояснил старший вице-президент ТВЭЛ.

Ядерная "батарейка" и "медицинский" реактор

На выставке в рамах нынешнего "Атомэкспо" было на что посмотреть, и, пожалуй, наибольший интерес с точки зрения популяризации атомной отрасли вызвал макет компактного источника питания на основе радиоактивного изотопа никель-63. Он был представлен на стенде научного дивизиона Росатома.

Эта разработка – плод совместного труда предприятия Росатома подольского "НИИ НПО "Луч" и Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ, Троицк).

Такие источники питания сроком службы до 50 лет можно использовать в разных областях, например, в медицине и космонавтике, а также труднодоступных районах и в экстремальных условиях. Разработчики подчеркивали безопасность такого источника, поскольку никель-63 — это так называемый "мягкий" бета-излучатель, и в данном случае нет нейтронного, ни гамма-излучения. А электроны бета-излучения полностью поглощаются преобразователем, поэтому, скажем, в случае применения источника для работы кардиостимулятора они даже не будут достигать поверхности кожи.

Что касается сугубо медицинских приложений атомных технологий, то Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) на своем стенде показал макет пилотного растворного реактора "Аргус-М", предназначенного для наработки широко востребованного в ядерной медицине изотопа молибден-99. Это основной радиоизотоп, используемый в медицине для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний — в онкологии, кардиологии и неврологии.

Сейчас идет размещение реакторной установки "Аргус-М" на площадке ядерного центра, а ввод ее в эксплуатацию намечен на 2018 год, сообщил РИА Новости директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

Основа для "оцифровки" промышленности

Значительная часть программы "Атомэкспо-2017" была отведена под обсуждение возможностей, предлагаемых Росатомом для внедрения своих цифровых технологий в экономике и промышленности России.

По мнению специалистов, промышленность, энергетика, вся технологическая сфера в мире в ближайшие пять-десять лет закончит переход к модели цифровых производств. Росатом давно реализует такие программы у себя, фактически став одним из ключевых участников создания цифровой экономики в России. Не случайно в рабочую группу при президенте России по направлению "Цифровая экономика" вошли генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и директор саровского ядерного центра Валентин Костюков.

В чем "цифровая" уникальность Росатома? Как отмечалось на "Атомэкспо-2017", в российской атомной отрасли сосредоточены как основные отечественные производители цифровых и суперкомпьютерных технологий (они базируются в ядерном оружейном комплексе Росатома), так и предприятия, активно работающие на энергетическом рынке и нуждающиеся в новых технологиях, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке.

В то же время ядерный оружейный комплекс (ЯОК) выступает в качестве заказчика для сложных гражданских проектов, в которых программные и аппаратные разработки, созданные в ЯОК, могут быть адаптированы к новому продукту и выведены на открытый рынок, в том числе и внутренний рынок энергетического комплекса атомной отрасли. Таким образом, Росатом имеет и собственные потребности, и зрелый рынок, и сильную науку, то есть все необходимые факторы, требуемые для запуска российской "цифровой экономики".

В Росатоме есть ставшие уже достаточно широко известными наработки в сфере IT-технологий. Основные цифровые технологические платформы созданы в саровском ядерном центре (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и под эгидой инжинирингового дивизиона Росатома группы ASE.

По мнению члена комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дениса Москвина, цифровые технологии Росатома показывают, что "руководство отрасли смотрит далеко вперед".

"Например, в 2010 году в том же Сарове начали разрабатывать собственную операционную систему. Все тогда крутили пальцем у виска и говорили, что есть MacOS, Windows, другие операционные системы, а значит, специалисты ВНИИЭФ зря теряют время. Но когда внешнеполитическая обстановка обострилась, в 2014 году остро встал вопрос — как нам защитить своё программное обеспечение, как сделать все своими силами? А люди из Росатома об этом задумались гораздо раньше, и у них уже были свои наработки", — отметил депутат.

Ядерный центр предлагает, прежде всего, систему полного жизненного цикла "Цифровое предприятие" и пакет программ "ЛОГОС" для оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей.

"Цифровизация сегодня может быть сравнима по значимости с основной миссией РФЯЦ-ВНИИЭФ, со статусом обладания ядерным оружием. РФЯЦ-ВНИИЭФ обладает мощным научно-техническим и кадровым потенциалом в области сквозного жизненного цикла. Это очень мощная сила", — сказал Костюков на "Атомэкспо-2017".

Гордость группы ASE — цифровая платформа управления жизненным циклом сложных инженерных объектов Multi-D, уже доказавшая свою необходимость для сокращения сроков и стоимости сооружения АЭС.

"Сейчас платформа Multi-D разворачивается на предприятиях атомной отрасли, однако она имеет безусловный потенциал тиражирования на другие отрасли промышленности в нашей стране. Так, на сегодняшний день инструменты платформы были поставлены в качестве уникальных решений для ОАО "РЖД". Нами ведутся переговоры и с другими отраслями", — сказал глава группы ASE Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости в ходе "Атомэкспо-2017".

Поэтому не случайно, что саровский ядерный центр и группа ASE уже договорились о сотрудничестве. Как полагают специалисты, развитие на этой базе многопрофильной промышленно-технологической платформы представляет широкие возможности по реализации государственной программы "Цифровая экономика".

"Мы вместе с нашими партнерами создаем промышленно-технологическую платформу, в которой может работать любая российская и зарубежная высокотехнологичная компания. Вместе с РФЯЦ-ВНИИЭФ мы подписали соглашение о разработке полной версии платформы, которая за границей будет работать на импортном программном обеспечении, а в России – на отечественном", — сказал Лимаренко в ходе панельной дискуссии на форуме.

"Сегодня мы вместе поднимаем флаг цифровой экономики нашей страны", — подчеркнул он.