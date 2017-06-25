"Зеленый" и "цифровой" Росатом: что нового показал форум "Атомэкспо-2017"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главным результатом прошедшего в Москве крупнейшего международного форума по атомной энергетике "Атомэскпо-2017" можно назвать демонстрацию расширения возможностей России не только на традиционных рынках строительства и обслуживания АЭС в разных регионах мира, но и на неядерных рынках, прежде всего в части возобновляемой энергетики, и на которые госкорпорация "Росатом" делает ставку, стремясь разнообразить свой бизнес.
По ставшей уже доброй неписаной традиции, "Атомэкспо" вновь обновил рекорд своей посещаемости. Для участия в форуме зарегистрировались более 6,5 тысячи делегатов и гостей из 65 стран мира (для сравнения, годом ранее мероприятия "Атомэкспо" посетили более 5 тысяч человек из 55 стран). 33 страны были представлены официальными правительственными делегациями, а четыре страны – Судан, Эфиопия, Колумбия и Шри-Ланка – впервые участвовали в форуме. Выросло также количество компаний-участниц: на площадке форума работали представители 653 компаний, включая 120 компаний-экспонентов выставки.
Наконец, на полях "Атомэкспо" было заключено рекордное, свыше полусотни, количество соглашений, и других документов, как межгосударственных, так и коммерческих, в том числе – с участием крупных западных компаний.
И вновь, несмотря на все возрастающее число желающих посетить столичный выставочный зал Гостиный Двор, принимавший "Атомэкспо", участники форума отмечали его великолепную организацию.
Генеральным информационным партнером "Атомэкспо-2017" выступало агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").
"Зеленый" атом
Согласно Парижскому соглашению по климату, доля чистой энергии в мировом балансе должна быть увеличена за 30 лет с нынешних 30% до 80%, напомнил в своем выступлении на пленарной сессии первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко, возглавлявший российскую атомную отрасль в 2005–2016 годах.
"Это масштабная задача, которая стоит перед мировой атомной отраслью", – сказал Кириенко, отметив, что атомная энергетика дает и "мощнейший импульс" развитию "зеленой" энергетики, способствуя значительному сокращению парниковых газов, и позволяет динамично развивать экономику.
Вместе с тем, необходимо гармоничное сочетание атомной энергии как базового, стабильного и чистого источника генерации вместе с другими возобновляемыми источниками энергии, добавил Кириенко.
При этом между атомной энергетикой и энергетикой, базирующейся на возобновляемых источниках, не должно быть конкуренции, отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
"Все виды "зеленой" энергетики нуждаются в развитии и поддержке. То, как развивается "зеленая" энергетика, не вселяет в нас никаких опасений, наоборот – мы считаем сегодня недостаточным развитие как атомной энергетики, так и возобновляемой энергетики. Перед нами открылось окно возможностей, но для того, чтобы в полной мере ими воспользоваться, мы должны меняться. Мировая атомная индустрия должна реализовать присущий ей потенциал технологического лидерства", — сказал глава Росатома.
Лихачев призвал атомные компании ориентироваться на технологии завтрашнего дня. "Атомные проекты обеспечивают прогресс в машиностроении, электротехнике, создании новых материалов, цифровых системах управления жизненными циклами сложных инженерных объектов, аддитивных технологиях. По сути, мы инициируем создание кластеров и экосистем технологий будущего", — пояснил Лихачев.
По мнению экспертов, "Атомэкспо-2017" был очень удачно выбран для обсуждения мировой потребности в чистой энергии.
"Тем, кто имеет отношение к её производству и потреблению, необходима авторитетная площадка для обмена мнениями, выработки решений. Форум как раз и является таким местом и останется им в будущем. Показательно и то, что на форуме активно обсуждались вопросы генерации на основе возобновляемых источников энергии, что говорит о том, что с атомной энергетикой они могут друг друга дополнять и совместно увеличивать свою долю в мировом энергобалансе", — полагает ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.
"В некотором смысле, у атомного комплекса сформировалась своя традиция – когда здесь собираются лучшие умы, и они умеют не только замечательно делать свою работу, но и видят будущее. Здесь обсуждают не только атомные станции, но и новую экономику в широком смысле. Она всегда рождалась именно в таких узких, но высокотехнологичных областях, как атомная промышленность", — в свою очередь считает член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Москвин.
"Поэтому форум "Атомэкспо" — это не только про атомную энергетику, но и про экономику нового технологического поколения", — отметил он.
Прогресс по АЭС "Аккую"
Сейчас "гвоздем программы" стало подписание Росатомом соглашения (term sheet) об основных условиях вхождения турецких энергетических компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал проектной компании "Аккую Нуклеар", реализующей проект на сумму порядка 20 миллиардов долларов по строительству по российскому проекту первой в Турции АЭС "Аккую".
Сейчас компания на 100% принадлежит российской стороне, и турецкий консорциум претендует на 49% в "Аккую Нуклеар". Сумма возможной сделки не разглашается до подписания инвестиционного соглашения, которое ожидается до конца этого года. Впрочем, уже объявлено, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за ее пределами, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.
"Нам очень важно, что мы приобретаем таких сильных партнеров, успешно реализовавших многие проекты в энергетике", — сказал журналистам после подписания первый замгендиректора Росатома по развитию – директор блока по международной деятельности Кирилл Комаров.
Теперь Росатом будет ждать от турецкого правительства одобрения этой сделки.
Комаров отметил, что осенью 2016 года в Турции началась активная работа по реализации проекта "Аккую", и выразил надежду, что первый блок АЭС удастся пустить в 2023 году, к 100-летию Турецкой республики.
Статус текущих проектов
В самое ближайшее время ожидается заливка "первого бетона" в основание второй очереди (блоки №№3 и 4) АЭС "Куданкулам" в Индии, рассказал журналистам президент группы компаний ASE Росатома Валерий Лимаренко.
А в ближайший месяц, по его словам, ожидается подписание контрактов по проекту строительства третьей очереди (пятый и шестой блоки) "Куданкулама", отметил Лимаренко.
Летом этого года планируется загрузка ядерного топлива в реактор третьего энергоблока Тяньваньской АЭС в Китае, а пуск реактора намечен на октябрь, сказал глава группы ASE РИА Новости.
Без осложнений, как бы кто ни считал иначе, например, в Литве, идет строительство Белорусской АЭС. "Никаких непреодолимых проблем нет, все идет по плану", — сказал Комаров на брифинге в рамках форума. А негативную позицию Вильнюса в отношении этого проекта Комаров назвал ничем иным, как проявлением недружественной конкуренции, имеющем чисто экономическую подоплеку.
Также Комаров сообщил, что Россия и Египет могут скоро наконец подписать комплексный контракт по строительству египетской АЭС "эд-Дабаа". "Поскольку мы никогда не любим заранее объявлять что-то, пока оно не случилось, я не буду называть конкретную дату, когда будет подписание, но, по нашим ощущениям, это будет довольно скоро. Контракт находится в высокой степени готовности", — сказал Комаров.
Кроме того, по его словам, Росатом рассчитывает весной 2018 года завершить разработку всей проектной документации по достройке АЭС "Пакш" в Венгрии.
"Сегодня мы ставим перед собой цель продолжать всю эту работу (по разработке документации) с тем, чтобы все, что связано с проектированием, было закончено уже к маю следующего года. И параллельно с этим, смотрим, какие есть возможности, не нарушая действующие регламенты, начать подготовительные работы на площадке, которые можно будет сделать до того, как будет получена лицензия на сооружение объекта", — сказал Комаров. Он подчеркнул, что "естественно, это могут быть только работы, не связанные с обеспечением ядерной безопасности".
Новые соглашения
Бизнес-договоренности составили около 60% от общего числа подписаний на "Атомэкспо-2017". Среди важнейших документов, подписанных Росатомом и его компаниями, — лицензионное соглашение о передаче технологий голландской Lagerwey для организации выпуска в России компонентов ветроэлектроустановок, которые будут размещаться на территории РФ. Соглашение включает в себя обязательства по локализации производства этих компонентов в РФ в объеме более 65%.
В портфеле Росатома теперь есть и новые договоренности с французскими компаниями-партнерами. Подписаны меморандумы с Areva NP (с ней намечено развивать взаимодействие по производству ядерного топлива, по автоматике и оборудованию для АЭС), ENGIE (здесь речь об услугах по техническому обслуживанию АЭС, а также сотрудничеству в других направлениях, в том числе ветроэнергетике), Groupe Seche Environnement (с ней будут развиваться проекты по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом).
Входящий в Росатом "Техснабэкспорт" и бельгийский Synatom договорились о продлении до 2022 года действующего долгосрочного контракта на поставки обогащенного урана для обеспечения ядерным топливом бельгийских АЭС, причем общий объем поставок намечено наращивать. Кроме того, "Техснабэкспорт" подписал меморандум с финскими компаниями — в частности, о сооружении объектов по обращению с отработавшим ядерным топливом.
А компания "Русатом — Международная Сеть" заключила меморандум о взаимопонимании с саудовской группой Al-Yamama for Trading and Contracting, предусматривающий возможность российского участия в строительстве ветропарков в Саудовской Аравии.
Кроме того, в ходе форума стало известно, что германская инжиниринговая компания Nukem Technologies (принадлежит структурам Росатома) в составе международного консорциума примет участие в выводе из эксплуатации расположенной в Германии АЭС "Библис".
Потребность в сотрудничестве с Россией
К примеру, не скрывали своего удовлетворения топ-менеджеры французских Electricite de France и Assistant.
"EdF и Росатом — два энергетических гиганта, у которых много общего. По ядерному топливному циклу, который входит в мои прямые обязанности, у EdF и Росатома давние отношения, мы всегда в духе взаимного уважения ведем дискуссии по почти каждому аспекту ядерного топливного цикла. Некоторые из этих дискуссий уже привели к заключению контрактов, а некоторые продолжаются с хорошими перспективами новых соглашений", — отметил в интервью изданию Nuclear Review глава ядерно-топливного подразделения EdF Дени Лепе.
"Мы начали сотрудничество с Росатомом в 2016 году с подписания двух соглашений, которые фокусируются на атомном машиностроении и сертификации в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. С тех пор мы работаем вместе над проектами в Турции и во Франции", — сказал Nuclear Review президент Assistant Доминик Луи.
"Росатом — один из самых крупных ядерных игроков по всему миру, мы считаем, что совместная работа и объединение усилий позволит нам развивать новые знания и, как следствие, занять новые рынки во всем мире вместе", — добавил он.
Интерес Великобритании
Сегодня Великобритания нуждается в большом количестве атомных блоков, и потому она стала наиболее важным рынком для строительства новых АЭС на Западе, пишет Джексон. Но серьезный кризис, в который угодили основные поставщики реакторных технологий для британской ядерной программы — американо-японская Westinghouse Electric и французская Areva, – делают перспективы строительства ими АЭС на Туманном Альбионе очень проблематичными, отмечает эксперт. Великобритания не может нести бремя дополнительных финансовых расходов, связанных с проблемами этих компаний, пояснил Джексон.
"Россия могла бы помочь", — считает эксперт. Джексон назвал ключевые преимущества сотрудничества с Россией в атомной энергетике – это низкие капитальные затраты на строительство АЭС, очень привлекательное экспортное финансирование по низким процентным ставкам и высокое качество российских реакторных технологий.
По мнению Джексона, если Китай может построить свой реактор "Hualong One" (HPR1000) на британской АЭС "Брэдуэлл", о чем ранее была достигнута договоренность, то в принципе нет никакой причины, почему Россия не может построить энергоблок ВВЭР-1200 в другом месте в Великобритании.
Джексон назвал "смелым и дальновидным" принятое в 2013 году решение британской Rolls-Royce начать внедрение российской технологии реакторов ВВЭР в Великобритании.
"В скором времени, скорее всего, последует прорывной успех Росатома на западном ядерном рынке", — прогнозирует Джексон.
Топливный прогресс
В 2016 году топливная компания Росатома ТВЭЛ подписала первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию "ТВС-Квадрат", а также контракт с компанией Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) на коммерческую поставку "ТВС-Квадрат" для шведской АЭС "Рингхальс". Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — так же, как и сборки, применяемые в построенных по западным технологиям реакторах PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением).
Год назад первые сообщения о договоренностях по "ТВС-Квадрат" во многом наполнили информационную палитру "Атомэкспо-2016". А сейчас речь шла о планах по развитию этого проекта.
На брифинге в рамках нынешнего форума старший вице-президент ТВЭЛ по коммерции и международному бизнесу Олег Григорьев рассказал, что от американского оператора, с которым был заключен контракт, получены все необходимые исходные данные для адаптации "ТВС-Квадрат" под конкретный реактор.
По его словам, тестовая поставка намечена на 2019 год, а производство этой партии "ТВС-Квадрат" – на 2018 год.
Но этим дело не ограничится – как сообщил Григорьев, ТВЭЛ рассчитывает в текущем году подписать еще один контракт на опытно-промышленную эксплуатацию "ТВС-Квадрат" "с еще одним крупным американским оператором". "Всего в консорциум, который поддерживает программу топлива "ТВС-Квадрат" в США, входит пять американских операторов", — отметил Григорьев.
Кроме того, Григорьев напомнил, что в 2021 должны пойти первые коммерческие поставки "ТВС-Квадрат" в Швецию.
По мнению экспертов, беседовавших с РИА Новости в кулуарах "Атомэкспо-2017", успех ТВЭЛ с "ТВС-Квадрат" совершенно закономерен. Дело в том, что, по мнению специалистов, здесь проявляется принципиальное отличие Росатома от других компаний по отношению к своим заказчикам.
Компаниям-операторам АЭС в США не по вкусу то, что нынешний поставщик ядерного топлива Westinghouse не озадачивается улучшением своей продукции и предоставлением инжиниринговых услуг клиентам – то есть, налицо принцип "продал и забыл". И неудивительно, что как только появилась ориентированная на учитывание и обслуживание потребностей операторов альтернатива в лице ТВЭЛ с "ТВС-Квадрат", она оказалась востребована.
Воистину сенсацией стала озвученная Григорьевым новость о возможности организации производства российского ядерного топлива в Европе. "Мы сегодня в активной фазе, у нас уже проект по кооперации с одним из европейских партнеров с целью локализации производства нашего топлива в Европе", — сказал Григорьев на брифинге.
Что касается организации этих производственных мощностей, то речь идет об использовании имеющейся инфраструктуры в одной из стран, отметил Григорьев. Это поможет с минимальными затратами организовать выпуск российского ядерного топлива, добавил он.
Новое производство позволит ТВЭЛ защищать традиционные рынки российского ядерного топлива, а также гарантировано обеспечивать топливом новые АЭС, которые будет строить Росатом, пояснил старший вице-президент ТВЭЛ.
Ядерная "батарейка" и "медицинский" реактор
Эта разработка – плод совместного труда предприятия Росатома подольского "НИИ НПО "Луч" и Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ, Троицк).
Такие источники питания сроком службы до 50 лет можно использовать в разных областях, например, в медицине и космонавтике, а также труднодоступных районах и в экстремальных условиях. Разработчики подчеркивали безопасность такого источника, поскольку никель-63 — это так называемый "мягкий" бета-излучатель, и в данном случае нет нейтронного, ни гамма-излучения. А электроны бета-излучения полностью поглощаются преобразователем, поэтому, скажем, в случае применения источника для работы кардиостимулятора они даже не будут достигать поверхности кожи.
Что касается сугубо медицинских приложений атомных технологий, то Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) на своем стенде показал макет пилотного растворного реактора "Аргус-М", предназначенного для наработки широко востребованного в ядерной медицине изотопа молибден-99. Это основной радиоизотоп, используемый в медицине для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний — в онкологии, кардиологии и неврологии.
Сейчас идет размещение реакторной установки "Аргус-М" на площадке ядерного центра, а ввод ее в эксплуатацию намечен на 2018 год, сообщил РИА Новости директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.
Основа для "оцифровки" промышленности
По мнению специалистов, промышленность, энергетика, вся технологическая сфера в мире в ближайшие пять-десять лет закончит переход к модели цифровых производств. Росатом давно реализует такие программы у себя, фактически став одним из ключевых участников создания цифровой экономики в России. Не случайно в рабочую группу при президенте России по направлению "Цифровая экономика" вошли генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и директор саровского ядерного центра Валентин Костюков.
В чем "цифровая" уникальность Росатома? Как отмечалось на "Атомэкспо-2017", в российской атомной отрасли сосредоточены как основные отечественные производители цифровых и суперкомпьютерных технологий (они базируются в ядерном оружейном комплексе Росатома), так и предприятия, активно работающие на энергетическом рынке и нуждающиеся в новых технологиях, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке.
В то же время ядерный оружейный комплекс (ЯОК) выступает в качестве заказчика для сложных гражданских проектов, в которых программные и аппаратные разработки, созданные в ЯОК, могут быть адаптированы к новому продукту и выведены на открытый рынок, в том числе и внутренний рынок энергетического комплекса атомной отрасли. Таким образом, Росатом имеет и собственные потребности, и зрелый рынок, и сильную науку, то есть все необходимые факторы, требуемые для запуска российской "цифровой экономики".
В Росатоме есть ставшие уже достаточно широко известными наработки в сфере IT-технологий. Основные цифровые технологические платформы созданы в саровском ядерном центре (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и под эгидой инжинирингового дивизиона Росатома группы ASE.
По мнению члена комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дениса Москвина, цифровые технологии Росатома показывают, что "руководство отрасли смотрит далеко вперед".
"Например, в 2010 году в том же Сарове начали разрабатывать собственную операционную систему. Все тогда крутили пальцем у виска и говорили, что есть MacOS, Windows, другие операционные системы, а значит, специалисты ВНИИЭФ зря теряют время. Но когда внешнеполитическая обстановка обострилась, в 2014 году остро встал вопрос — как нам защитить своё программное обеспечение, как сделать все своими силами? А люди из Росатома об этом задумались гораздо раньше, и у них уже были свои наработки", — отметил депутат.
Ядерный центр предлагает, прежде всего, систему полного жизненного цикла "Цифровое предприятие" и пакет программ "ЛОГОС" для оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей.
"Цифровизация сегодня может быть сравнима по значимости с основной миссией РФЯЦ-ВНИИЭФ, со статусом обладания ядерным оружием. РФЯЦ-ВНИИЭФ обладает мощным научно-техническим и кадровым потенциалом в области сквозного жизненного цикла. Это очень мощная сила", — сказал Костюков на "Атомэкспо-2017".
Гордость группы ASE — цифровая платформа управления жизненным циклом сложных инженерных объектов Multi-D, уже доказавшая свою необходимость для сокращения сроков и стоимости сооружения АЭС.
"Сейчас платформа Multi-D разворачивается на предприятиях атомной отрасли, однако она имеет безусловный потенциал тиражирования на другие отрасли промышленности в нашей стране. Так, на сегодняшний день инструменты платформы были поставлены в качестве уникальных решений для ОАО "РЖД". Нами ведутся переговоры и с другими отраслями", — сказал глава группы ASE Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости в ходе "Атомэкспо-2017".
Поэтому не случайно, что саровский ядерный центр и группа ASE уже договорились о сотрудничестве. Как полагают специалисты, развитие на этой базе многопрофильной промышленно-технологической платформы представляет широкие возможности по реализации государственной программы "Цифровая экономика".
"Мы вместе с нашими партнерами создаем промышленно-технологическую платформу, в которой может работать любая российская и зарубежная высокотехнологичная компания. Вместе с РФЯЦ-ВНИИЭФ мы подписали соглашение о разработке полной версии платформы, которая за границей будет работать на импортном программном обеспечении, а в России – на отечественном", — сказал Лимаренко в ходе панельной дискуссии на форуме.
"Сегодня мы вместе поднимаем флаг цифровой экономики нашей страны", — подчеркнул он.