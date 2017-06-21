Росатом создаст виртуальный сервис для зарубежных АЭС, построенных Россией

Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото

Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли готовы помочь в режиме онлайн оказывать услуги по эксплуатации АЭС, построенных за рубежом по российским проектам, уже есть договоренности об этом с компаниями из ряда стран, сообщил РИА Новости в кулуарах форума "Атомэкспо-2017" генеральный директор АО "Русатом Сервис" (входит в концерн "Росэнергоатом", интегратор услуг по обслуживанию блоков c российскими реакторами за рубежом, входит в Росатом) Евгений Сальков.

Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

Ранее под эгидой "Русатом Сервиса" был разработан IT-пакет Nuclear Assistant, который позволит эксплуатирующим реакторы ВВЭР зарубежным компаниям иметь доступ к базам данных услуг, которые могут оказать предприятия Росатома, оставлять запросы и получать ответы на них дистанционно в режиме онлайн.

"Уже идет такая совместная работа с китайскими партнерами. На нынешнем форуме мы подписали соглашение с венгерским партнерами о том, что они будут сотрудничать с нами в этом направлении. Обсуждается такая возможность с Ираном. Есть еще ряд потенциальных клиентов", — сказал Сальков.

"Технический консалтинг необходим для всех АЭС. И мы хотим создать удобный, современный способ общения с клиентами, чтобы быть двадцать четыре часа семь дней в неделю фактически рядом с ними", — добавил глава "Русатом Сервиса".

В Китае эксплуатируется построенная с участием России первая очередь Тяньваньской АЭС, в Венгрии — четыре энергоблока АЭС "Пакш", в Иране — первый блок АЭС "Бушер".