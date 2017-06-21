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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом создаст виртуальный сервис для зарубежных АЭС, построенных Россией

Сюжет:
Международный Форум "Атомэкспо 2017" (116)
13:3921.06.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фотоЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли готовы помочь в режиме онлайн оказывать услуги по эксплуатации АЭС, построенных за рубежом по российским проектам, уже есть договоренности об этом с компаниями из ряда стран, сообщил РИА Новости в кулуарах форума "Атомэкспо-2017" генеральный директор АО "Русатом Сервис" (входит в концерн "Росэнергоатом", интегратор услуг по обслуживанию блоков c российскими реакторами за рубежом, входит в Росатом) Евгений Сальков.

Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

Ранее под эгидой "Русатом Сервиса" был разработан IT-пакет Nuclear Assistant, который позволит эксплуатирующим реакторы ВВЭР зарубежным компаниям иметь доступ к базам данных услуг, которые могут оказать предприятия Росатома, оставлять запросы и получать ответы на них дистанционно в режиме онлайн.

"Уже идет такая совместная работа с китайскими партнерами. На нынешнем форуме мы подписали соглашение с венгерским партнерами о том, что они будут сотрудничать с нами в этом направлении. Обсуждается такая возможность с Ираном. Есть еще ряд потенциальных клиентов", — сказал Сальков.

"Технический консалтинг необходим для всех АЭС. И мы хотим создать удобный, современный способ общения с клиентами, чтобы быть двадцать четыре часа семь дней в неделю фактически рядом с ними", — добавил глава "Русатом Сервиса".

В Китае эксплуатируется построенная с участием России первая очередь Тяньваньской АЭС, в Венгрии — четыре энергоблока АЭС "Пакш", в Иране — первый блок АЭС "Бушер".

Международный форум "Атомэкспо"
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДевятый международный форум "Атомэкспо" проходит с 19 по 21 июня в Москве.Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девятый международный форум "Атомэкспо" проходит с 19 по 21 июня в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОткрывая форум, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что "Атомэкспо" зарекомендовал себя как площадка, на которой происходит интенсивный обмен идеями о путях развития атомной отрасли.Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Открывая форум, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что "Атомэкспо" зарекомендовал себя как площадка, на которой происходит интенсивный обмен идеями о путях развития атомной отрасли.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Мы ожидаем плодотворных дискуссий на тему сегодняшнего и завтрашнего дня атомной отрасли. Мы проанализируем те вызовы, которые стоят перед нами, и определим более полно место атомной энергетики в общем энергобалансе", — сказал глава Росатома.Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Мы ожидаем плодотворных дискуссий на тему сегодняшнего и завтрашнего дня атомной отрасли. Мы проанализируем те вызовы, которые стоят перед нами, и определим более полно место атомной энергетики в общем энергобалансе", — сказал глава Росатома.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ работе девятого "Атомэкспо" участвуют 653 компании, более 100 из них представлены на форуме своими стендами.Стенд концерна Росэнергоатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В работе девятого "Атомэкспо" участвуют 653 компании, более 100 из них представлены на форуме своими стендами.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТрадиционно форум "Атомэкспо" проходит в формате конгресса и выставки.Стенд Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Н.А. Доллежаля на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Традиционно форум "Атомэкспо" проходит в формате конгресса и выставки.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФорум этого года собрал в Москве более шести с половиной тысяч делегатов.Посетитель на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Форум этого года собрал в Москве более шести с половиной тысяч делегатов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВыступая на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2017", председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко заявил, что российские атомщики готовы делиться со своими зарубежными партнерами передовыми технологиями строительства безопасных, экономически эффективных атомных энергоблоков.Сергей Кириенко на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Выступая на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2017", председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко заявил, что российские атомщики готовы делиться со своими зарубежными партнерами передовыми технологиями строительства безопасных, экономически эффективных атомных энергоблоков.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа форум "Атомэкспо" в Москву прибыли 33 официальные правительственные делегации.На IX Международном форуме Атомэкспо в Москве. 19 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На форум "Атомэкспо" в Москву прибыли 33 официальные правительственные делегации.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЕжедневно на экранах форума ведется онлайн-трансляция новостей "Атомэкспо" с сайта ria.ru (РИА Новости - генеральный информационный партнер мероприятия).Трансляция видеозаписи на Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ежедневно на экранах форума ведется онлайн-трансляция новостей "Атомэкспо" с сайта ria.ru (РИА Новости - генеральный информационный партнер мероприятия).
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этом году главная тема форума - "Атомные технологии - безопасность, экология, стабильность".Посетители на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В этом году главная тема форума - "Атомные технологии - безопасность, экология, стабильность".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа форуме была представлена российская атомная батарейка на 2 v, срок службы которой составляет до 50 лет.Российская атомная батарейка на 2 v, представленная на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На форуме была представлена российская атомная батарейка на 2 v, срок службы которой составляет до 50 лет.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ деловую программу форума включены пленарная сессии "Атом - основа безуглеродной энергетики будущего" и 16 круглых столов с участием 210 экспертов.Посетители на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В деловую программу форума включены пленарная сессии "Атом - основа безуглеродной энергетики будущего" и 16 круглых столов с участием 210 экспертов.
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