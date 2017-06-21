Росатом создаст виртуальный сервис для зарубежных АЭС, построенных Россией
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли готовы помочь в режиме онлайн оказывать услуги по эксплуатации АЭС, построенных за рубежом по российским проектам, уже есть договоренности об этом с компаниями из ряда стран, сообщил РИА Новости в кулуарах форума "Атомэкспо-2017" генеральный директор АО "Русатом Сервис" (входит в концерн "Росэнергоатом", интегратор услуг по обслуживанию блоков c российскими реакторами за рубежом, входит в Росатом) Евгений Сальков.
Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").
Ранее под эгидой "Русатом Сервиса" был разработан IT-пакет Nuclear Assistant, который позволит эксплуатирующим реакторы ВВЭР зарубежным компаниям иметь доступ к базам данных услуг, которые могут оказать предприятия Росатома, оставлять запросы и получать ответы на них дистанционно в режиме онлайн.
"Уже идет такая совместная работа с китайскими партнерами. На нынешнем форуме мы подписали соглашение с венгерским партнерами о том, что они будут сотрудничать с нами в этом направлении. Обсуждается такая возможность с Ираном. Есть еще ряд потенциальных клиентов", — сказал Сальков.
"Технический консалтинг необходим для всех АЭС. И мы хотим создать удобный, современный способ общения с клиентами, чтобы быть двадцать четыре часа семь дней в неделю фактически рядом с ними", — добавил глава "Русатом Сервиса".
В Китае эксплуатируется построенная с участием России первая очередь Тяньваньской АЭС, в Венгрии — четыре энергоблока АЭС "Пакш", в Иране — первый блок АЭС "Бушер".
Девятый международный форум "Атомэкспо" проходит с 19 по 21 июня в Москве.
Открывая форум, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что "Атомэкспо" зарекомендовал себя как площадка, на которой происходит интенсивный обмен идеями о путях развития атомной отрасли.
"Мы ожидаем плодотворных дискуссий на тему сегодняшнего и завтрашнего дня атомной отрасли. Мы проанализируем те вызовы, которые стоят перед нами, и определим более полно место атомной энергетики в общем энергобалансе", — сказал глава Росатома.
В работе девятого "Атомэкспо" участвуют 653 компании, более 100 из них представлены на форуме своими стендами.
Традиционно форум "Атомэкспо" проходит в формате конгресса и выставки.
Форум этого года собрал в Москве более шести с половиной тысяч делегатов.
Выступая на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2017", председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко заявил, что российские атомщики готовы делиться со своими зарубежными партнерами передовыми технологиями строительства безопасных, экономически эффективных атомных энергоблоков.
На форум "Атомэкспо" в Москву прибыли 33 официальные правительственные делегации.
Ежедневно на экранах форума ведется онлайн-трансляция новостей "Атомэкспо" с сайта ria.ru (РИА Новости - генеральный информационный партнер мероприятия).
В этом году главная тема форума - "Атомные технологии - безопасность, экология, стабильность".
На форуме была представлена российская атомная батарейка на 2 v, срок службы которой составляет до 50 лет.
В деловую программу форума включены пленарная сессии "Атом - основа безуглеродной энергетики будущего" и 16 круглых столов с участием 210 экспертов.