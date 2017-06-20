Росатом уверен в успехе проекта АЭС "Аккую" в Турции

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" уверена в успехе проекта по строительству в Турции АЭС "Аккую", который станет основой российско-турецкого экономического сотрудничества, заявил первый заместитель генерального директора Росатома Кирилл Комаров на брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2017".

"Мы верим, что это будет очень успешный проект. Он станет серьезным основанием экономических отношений России и Турции", — сказал Комаров.

При этом проект должен обладать высокой стабильностью, отметил он. "Крайне важно сделать этот проект максимально независимым от политической конъюнктуры", — добавил первый замглавы Росатома.

В понедельник на "Атомэкспо-2017" Росатом подписал соглашение об основных условиях вхождения турецких энергетических компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал проектной компании "Аккую Нуклеар", реализующей проект по строительству АЭС "Аккую". Сумма возможной сделки не разглашается, но уже объявлено, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за ее пределами, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.

АЭС "Аккую" — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Российские инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.