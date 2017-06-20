Россия завершила сделку с Ираном по обмену обогащенного урана на природный

Сотрудник работает в цехе по освоению месторождений природного урана. Архивное фото

Сотрудник работает в цехе по освоению месторождений природного урана. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ в прошлом году полностью в необходимых объемах вывезла из Ирана обогащенный уран в обмен на российский природный уран, сообщил во вторник старший вице-президент ТВЭЛ Олег Григорьев.

"Мы обеспечили полный вывоз иранского обогащенного урана в обмен на российский природный уран", — сказал он на брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2017".

Эта операция прошла в рамках исторического соглашения Ирана с "шестеркой" международных посредников об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.