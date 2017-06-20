Россия завершила сделку с Ираном по обмену обогащенного урана на природный

17:0020.06.2017
(обновлено: 17:01 20.06.2017)
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ в прошлом году полностью в необходимых объемах вывезла из Ирана обогащенный уран в обмен на российский природный уран, сообщил во вторник старший вице-президент ТВЭЛ Олег Григорьев.
"Мы обеспечили полный вывоз иранского обогащенного урана в обмен на российский природный уран", — сказал он на брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2017".
Эта операция прошла в рамках исторического соглашения Ирана с "шестеркой" международных посредников об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.
Девятый международный форум "Атомэкспо" проходит с 19 по 21 июня в Москве.
Открывая форум, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что "Атомэкспо" зарекомендовал себя как площадка, на которой происходит интенсивный обмен идеями о путях развития атомной отрасли.
"Мы ожидаем плодотворных дискуссий на тему сегодняшнего и завтрашнего дня атомной отрасли. Мы проанализируем те вызовы, которые стоят перед нами, и определим более полно место атомной энергетики в общем энергобалансе", — сказал глава Росатома.
В работе девятого "Атомэкспо" участвуют 653 компании, более 100 из них представлены на форуме своими стендами.
Традиционно форум "Атомэкспо" проходит в формате конгресса и выставки.
Форум этого года собрал в Москве более шести с половиной тысяч делегатов.
Выступая на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2017", председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко заявил, что российские атомщики готовы делиться со своими зарубежными партнерами передовыми технологиями строительства безопасных, экономически эффективных атомных энергоблоков.
На форум "Атомэкспо" в Москву прибыли 33 официальные правительственные делегации.
Ежедневно на экранах форума ведется онлайн-трансляция новостей "Атомэкспо" с сайта ria.ru (РИА Новости - генеральный информационный партнер мероприятия).
В этом году главная тема форума - "Атомные технологии - безопасность, экология, стабильность".
На форуме была представлена российская атомная батарейка на 2 v, срок службы которой составляет до 50 лет.
В деловую программу форума включены пленарная сессии "Атом - основа безуглеродной энергетики будущего" и 16 круглых столов с участием 210 экспертов.