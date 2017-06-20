Росатом поставит в США тестовую партию ядерного топлива "ТВС-квадрат"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Топливная компания Госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ планирует в 2019 году поставить российское ядерное топливо "ТВС-Квадрат" для опытной эксплуатации на одной из АЭС в США, заявил старший вице-президент ТВЭЛ Олег Григорьев на форуме "Атомэкспо-2017" в Москве.

"Уже подписан с одним из американских операторов контракт на опытно-промышленную эксплуатацию, и мы поставим тестовые кассеты " ТВС-Квадрат" в 2019 году", — сказал Григорьев.

Он добавил, что производство этой партии топлива начнется в 2018 году.