Росатом заявил, что обратится к Турции по вопросу продажи доли в АЭС Аккую

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

РИА НОВОСТИ. РОСАТОМ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОБРАТИТСЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ ЗА ОДОБРЕНИЕМ СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ ДОЛИ В АЭС АККУЮ – ЗАМГЛАВЫ ГОСКОРПОРАЦИИ