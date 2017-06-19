Россия против привлечения МАГАТЭ к проверке ядерного разоружения

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия против вовлечения МАГАТЭ в проверку процесса ядерного разоружения, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Юкио Амано затронул вопрос о возможном участии МАГАТЭ в переговорах по разработке конвенции о запрещении ядерного оружия.

"Мы однозначно против вовлечения МАГАТЭ в проверку ядерного разоружения. Ядерное разоружение не упоминается ни среди целей, ни среди функций агентства, зафиксированных в статьях I и II устава МАГАТЭ. Таким образом, попытки вовлечь МАГАТЭ в переговоры, которые противоречат уставу организации и направлены на создание некоего "теневого" режима верификации, контрпродуктивны", — говорится в выступлении Воронкова на сессии управляющих МАГАТЭ, текст которого размещен на сайте МИД РФ

Российский дипломат подчеркнул, что МАГАТЭ "не является соответствующим форумом" для проверки ядерного разоружения. По его словам, вовлечение агентства в переговоры по запрету ядерного вооружения может иметь негативные последствия для самого МАГАТЭ.

"Подрыв функциональных и финансовых возможностей агентства может привести к новой опасной ситуации в сфере распространения ядерного оружия. Как известно, дорога в ад порой вымощена самыми благими намерениями", — отметил Воронков.

Он подчеркнул при этом, что Россия полностью привержена цели построения мира, свободного от ядерного оружия. "Вместе с тем мы призываем всех сторонников безъядерного мира сосредоточить свои усилия на формировании таких условий, которые реально содействовали бы рассмотрению возможных дальнейших шагов в ядерно-оружейной сфере", — заключил российский дипломат.