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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Боливии завершаются изыскания по проекту ядерного центра

Сюжет:
Международный Форум "Атомэкспо 2017" (94)
15:1119.06.2017
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© РИА Новости / Олег ВязьмитиновБоливия. Архивное фотоБоливия. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Инженерные изыскания в настоящее время завершаются в Боливии на месте будущего центра ядерной науки и технологий, который будет построен с помощью России, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума "Атомэкспо-2017" президент группы компаний ASE (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") Валерий Лимаренко.

Стенд Госкорпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Предварительные изыскания по ядерному центру в Боливии пройдут в 2017 году
"По центру в Боливии сейчас заканчиваются работы по комплексу инженерных изысканий на площадке его строительства. Продолжается согласование статей и приложений к контракту на сооружение центра", — сказал Лимаренко.

Предварительные инженерные изыскания — работы, проводимые для комплексного изучения природных условий площадки будущего центра и факторов техногенного воздействия. Цель изысканий — получить исходные данные, необходимые для проектирования и сооружения центра. Предварительные инженерные изыскания состоят из полевых работ и лабораторных исследований. Ранее сообщалось, что эти работы по заказу российского АО "Атомстройэкспорт" (входит в группу ASE) проведет боливийская компания Maldonado Exploraciones.

На базе ядерных исследовательских центров можно выполнять проекты для энергетики, медицины, промышленности, сельского хозяйства. Строительство таких центров — один из основных этапов в освоении возможностей мирного атома странами-"новичками" в этой области и часть комплексного предложения Росатома своим зарубежным партнерам. Группа ASE выступает в качестве генерального подрядчика по строительству по российским проектам центров ядерной науки и технологий.

Флаг Боливии. Архивное фото
© Flickr / Rusty Darbonne
Министр Боливии: строительство атомного центра в стране начнется 31 июля
В марте 2016 года РФ и Боливия подписали межправительственное соглашение о строительстве в боливийском городе Эль-Альто центра ядерной науки и технологий. В августе 2016 года Росатом и Агентство по атомной энергии Боливии (ABEN) подписали первые коммерческие контракты по проекту сооружения центра. Это контракт на предварительные инженерные изыскания, необходимые для строительства центра, и контракт на оценку состояния национальной ядерной инфраструктуры Боливии. Стороны планируют подписать генеральный контракт на сооружение центра. Сообщалось, что Боливия выделит на строительство центра 300 миллионов долларов.

Строительство Росатомом центра ядерной науки и технологий станет первым совместным проектом РФ и Боливии в атомной энергетике. Центр будет оснащен многоцелевой экспериментальной гамма-установкой, исследовательским водо-водяным реактором бассейнового типа, а также циклотроном, инженерным комплексом и комплексом научных и других лабораторий. Эксплуатация центра позволит Боливии начать работу по освоению атомных технологий и их применению для нужд науки, медицины, промышленности и сельского хозяйства.

В ноябре 2016 года заместитель генерального директора — директор блока международной деятельности Росатома Николай Спасский сообщил журналистам, что проект центра "продвигается в штатном режиме".

Организатор "Атомэкспо-2017" – госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

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