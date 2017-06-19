В Боливии завершаются изыскания по проекту ядерного центра

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Инженерные изыскания в настоящее время завершаются в Боливии на месте будущего центра ядерной науки и технологий, который будет построен с помощью России, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума "Атомэкспо-2017" президент группы компаний ASE (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") Валерий Лимаренко.
Предварительные инженерные изыскания — работы, проводимые для комплексного изучения природных условий площадки будущего центра и факторов техногенного воздействия. Цель изысканий — получить исходные данные, необходимые для проектирования и сооружения центра. Предварительные инженерные изыскания состоят из полевых работ и лабораторных исследований. Ранее сообщалось, что эти работы по заказу российского АО "Атомстройэкспорт" (входит в группу ASE) проведет боливийская компания Maldonado Exploraciones.
На базе ядерных исследовательских центров можно выполнять проекты для энергетики, медицины, промышленности, сельского хозяйства. Строительство таких центров — один из основных этапов в освоении возможностей мирного атома странами-"новичками" в этой области и часть комплексного предложения Росатома своим зарубежным партнерам. Группа ASE выступает в качестве генерального подрядчика по строительству по российским проектам центров ядерной науки и технологий.
Строительство Росатомом центра ядерной науки и технологий станет первым совместным проектом РФ и Боливии в атомной энергетике. Центр будет оснащен многоцелевой экспериментальной гамма-установкой, исследовательским водо-водяным реактором бассейнового типа, а также циклотроном, инженерным комплексом и комплексом научных и других лабораторий. Эксплуатация центра позволит Боливии начать работу по освоению атомных технологий и их применению для нужд науки, медицины, промышленности и сельского хозяйства.
В ноябре 2016 года заместитель генерального директора — директор блока международной деятельности Росатома Николай Спасский сообщил журналистам, что проект центра "продвигается в штатном режиме".
Организатор "Атомэкспо-2017" – госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").