Белоруссия и Росатом договорились ускорить работы на первом блоке БелАЭС

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Белоруссия и российская компания "Росатом" договорились ускорить работы на первом энергоблоке Белорусской АЭС, чтобы сдать его в срок, заявил в понедельник белорусский вице-премьер Владимир Семашко.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

"На сегодняшней встрече обсуждали, как идет работа, чтобы блоки были введены в эксплуатацию в эти (запланированные — ред) сроки. Мы сошлись, что надо усиливать работу на первом блоке", — цитирует Семашко агентство Sputnik Беларусь по итогам встречи с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Встреча Семашко и Лихачева прошла в Москве в рамках международного ежегодного форума "Атомэкспо". По информации агентства, Семашко отметил, что в ближайшее время на площадке сооружения станции в Островце пройдет заседание штаба, на котором с участием российской стороны будут обсуждаться ход строительства и сроки поставки оборудования.