Эксперт: в проекте постройки Россией АЭС "Аккую" в Турции сделан важный шаг

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Выдача проектной компании "Аккую Нуклеар" властями Турции лицензии на производство электроэнергии на будущей первой турецкой АЭС "Аккую", которую планируется построить с участием России, означает, что сделан важный шаг в практической реализации этого проекта, считает эксперт Аналитического центра МГИМО МИД РФ Леонид Гусев.

В минувший четверг управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции выдало "Аккую Нуклеар" лицензию на генерацию электроэнергии. Этот документ будет действовать 49 лет, до 15 июня 2066 года. Предварительная лицензия на генерацию была получена "Аккую Нуклеар" в июле 2015 года.

"Лицензия на генерацию электроэнергии — это один из важнейших разрешительных документов, без которых производство электроэнергии на атомной станции невозможно. Получение этого разрешения — еще один важный шаг на пути к конечной цели проекта, эксплуатации первой турецкой АЭС", — сказал Гусев журналистам.

"Аккую Нуклеар" ожидает в ближайшее время получить от министерства лесного хозяйства и министерства финансов Турции окончательное разрешение на пользование землей. Также в ближайшее время Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) должно выдать ограниченное разрешение на строительство. Оно позволит приступить к строительству так называемой "неядерной" части АЭС, например котлована под реакторное отделение энергоблока, строительству турбинного "острова", вспомогательных зданий и сооружений.

"Согласовательный процесс идет, пусть не всегда быстро, потому что для Турции это новая сфера, в которой только создается нормативная база, но мы видим, что для турецкой стороны это важный проект. Впереди еще получение нескольких лицензий, в том числе на само строительство АЭС. Будем надеяться, что процедурные вопросы не займут слишком много времени и российская сторона скоро получит все разрешительные документы для старта строительных работ на площадке АЭС", — отметил эксперт.

Получение "Аккую Нуклеар" основной лицензии на строительство и, соответственно, выход на так называемый "первый бетон", означающий фактическое начало строительства АЭС, ожидается в марте 2018 года.

Межправительственное соглашение РФ и Турции по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации первой турецкой атомной электростанции на площадке "Аккую" в районе города Мерсин на юге Турции было подписано в 2010 году.

АЭС "Аккую" — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Российские инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов.

"Аккую Нуклеар" в рамках контракта приняла на себя обязательство по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации АЭС "Аккую". Сейчас акционерами "Аккую Нуклеар" являются компании, уполномоченные правительством РФ.

Согласно информации на сайте "Аккую Нуклеар", 74,915% акций компании принадлежит АО "Русатом Энерго Интернешнл", 21,948% — концерну "Росэнергоатом", 2,267% — АО "Атомстройэкспорт", по 0,025% — "Атомтехэнерго" и "Атомэнергоремонту" (все входят в госкорпорацию "Росатом") и 0,82% — "Интер РАО".